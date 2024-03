En tombant dans la partie de tableau la plus abordable, le PSG a grandement augmenté ses chances de remporter sa première Ligue des champions selon les chiffres d’Opta.

Après quelques jours d’attente, le PSG connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu affronteront le FC Barcelone (10 et 16 avril). Et en cas de qualification pour le prochain tour, le club parisien disputera une demi-finale contre le vainqueur du match Atlético Madrid / Borussia Dortmund. Une partie de tableau abordage qui a grandement augmenté ses chances de remporter la premier Ligue des champions de son histoire, d’après les chiffres l’outil prédictif d’Opta Analyst.

Manchester City favori à sa propre succession

Pourtant, avant ce tirage au sort, le PSG (11,96%) était hors du Top 3, juste derrière Manchester City (32,3 %), le Real Madrid (16,87 %) et Arsenal (13,09 %). Mais avec ce tirage du tableau complet, les chiffres ont augmenté pour les champions de France, comme le rapporte Le Parisien. Toujours selon les chiffres d’Opta, le PSG est désormais le deuxième favori de cette édition 2024 de la Ligue des champions, juste derrière Manchester City. « Si les Anglais sont toujours largement devant pour conserver leur trophée (29, 46 %), le PSG (16,15 %) devance désormais le Real Madrid (13, 06 %) et Arsenal (10, 92 %). » Les Skyblues font office d’épouvantail dans l’autre partie du tableau face au Real Madrid, leur adversaire en quarts de finale, Arsenal et le Bayern Munich. Mais cela ne reste que des statistiques et les joueurs de Luis Enrique devront prouver sur le terrain.

Image : theanalyst.com