Malgré son résultat nul face au Stade Brestois (2-2), le PSG garde toujours une avance confortable sur son premier poursuivant, l’OGC Nice.

C’était le choc de cette 19e journée de Ligue 1. Opposé à une surprenante équipe de Brest, 3e du championnat, le PSG pouvait se servir de cette rencontre comme une répétition à deux semaines de son huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février). Mais les Rouge & Bleu ont déçu avec un match nul concédé (2-2) après avoir mené de deux buts dans cette rencontre. Auteur d’un sans-faute depuis début 2024, ce résultat est perçu comme un coup de frein et le niveau de jeu affiché par les hommes de Luis Enrique inquiète. Mais au niveau comptable, le PSG reste encore souverain avec une belle avance. Si les Rouge & Bleu ont perdu deux points par rapport à l’OGC Nice, ils comptent toujours six unités d’avance en tête du classement. En difficulté ces dernières semaines, les Aiglons ont réussi à s’imposer face au FC Metz sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un penalty généreux.

L’OL retombe dans ses travers, Ayman Kari décisif avec Lorient

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers. Après avoir enchaîné trois victoires de suite fin 2023, les Gones ont subi une deuxième défaite de rang deux semaines après celle face au Havre. Opposé au Stade Rennais, l’OL a encaissé trois buts en 40 minutes devant son public avant de sonner la révolte en seconde période mais en vain (2-3). Prêté par le PSG à Lorient, Ayman Kari a marqué un but et délivré une passe décisive dans un match fou face au Havre (3-3). De leur côté, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille se sont quittés sur un match nul (2-2). En supériorité numérique pendant plus de 70 minutes, les Marseillais ont recollé deux fois au score dans cette rencontre. Enfin, le RC Lens s’est imposé face au Toulouse FC (2-0) et revient dans la course pour les places européennes. Prochain adversaire du PSG, le RC Strasbourg a fait un match nul sur la pelouse du Clermont Foot (1-1).

Les résultats de la 19e journée de Ligue 1

Olympique Lyonnais / Stade Rennais (2-3)

OGC Nice / FC Metz (1-0)

Olympique de Marseille / AS Monaco (2-2)

Montpellier HSC / LOSC (0-0)

Clermont Foot / RC Strasbourg (1-1)

FC Lorient / Le Havre (3-3)

Stade de Reims / FC Nantes (0-0)

Toulouse FC / RC Lens (0-2)

Paris Saint-Germain / Stade Brestois (2-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 44 pts (+30) OGC Nice – 38 pts (+9) Stade Brestois – 35 pts (+12) AS Monaco – 34 pts (+9) LOSC – 32 pts (+10) Stade de Reims – 30 pts (+1) Olympique de Marseille – 29 pts (+7) RC Lens – 29 pts (+4) Stade Rennais – 25 pts (+4) RC Strasbourg – 25 pts (-4) Le Havre – 23 pts (-1) Montpellier HSC – 19 pts (-4) FC Nantes – 19 pts (-10) Toulouse FC – 17 pts (-9) FC Metz – 16 pts (-13) Olympique Lyonnais – 16 pts (-14) Clermont Foot – 15 pts (-14) FC Lorient – 13 pts (-17)