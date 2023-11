Peu rassurant face à Newcastle, Gianluigi Donnarumma pourrait voir son poste être fragilisé. Les dirigeants parisiens scrutent le marché des gardiens.

Auteur d’une belle saison, Gianluigi Donnarumma présente toujours certaines failles. Si son jeu au pied est largement critiqué à l’image de son erreur face à l’AS Monaco (5-2) la semaine passée, l’international italien compense cela par des arrêts brillants sur sa ligne de but. Mais ce mardi, dans un match important pour l’avenir européen du PSG, le portier de 24 ans a été fautif sur le but de Newcastle (1-1), obligeant sa formation à courir après le score. Un manque de sérénité qui pourrait fragiliser son avenir au PSG ?

Lucas Chevalier (LOSC) dans le viseur

Selon RMC Sport, le PSG n’a pas envie de tout bouleverser et les dirigeants parisiens « n’en sont pas encore à remettre en cause Gianluigi Donnarumma. » Cependant, ils garderaient un oeil sur le marché des gardiens, toujours selon le média sportif. « L’été dernier, Luis Campos avait renouvelé sa confiance au capitaine de l’équipe d’Italie au détriment d’un Keylor Navas qui souffre du dos et n’a pas disputé le moindre match depuis le début de saison. » Comme expliqué par Foot Mercato début novembre, le gardien du LOSC, Lucas Chevalier (22ans) serait dans le viseur des Rouge & Bleu. Mais rien de concret pour l’instant de la part du PSG, précise RMC. D’autant plus que le club nordiste souhaite absolument conserver son gardien titulaire, sous contrat jusqu’en 2027. En attendant, Gianluigi Donnarumma devra rapidement retrouver confiance, surtout que des grosses échéances sont à venir, dont la confrontation décisive face au Borussia Dortmund le 13 décembre prochain.