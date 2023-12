Après sa nouvelle désillusion en EHF Champions League, le PSG Handball retrouvait le championnat avec un déplacement à Toulouse. Et les Parisiens ont poursuivi leur sans-faute en Liqui Moly Starligue.

Après sa défaite contre Kiel (26-24) en EHF Champions League, la quatrième rencontre sans victoire de suite en Europe (3 défaites, 1 nul), le PSG Handball retrouvait le championnat, dans lequel il a remporté toutes ses rencontres. Le début de match est à l’avantage du PSG, qui arrive à prendre les devants et réussit à garder entre un but et deux buts d’avance. Mais les Toulousains restent dans le match et reviennent même à égalité (8-8, 17e). Les Parisiens vont reprendre l’avantage, mais voir Toulouse revenir à égalité à la mi-temps (15-15).

A voir aussi : PSG Handball : Nikola Karabatic annonce sa fin de carrière

Kamil Syprzak encore performant en attaque

Au retour des vestiaires, les deux équipes se répondent coup pour coup, avant que Toulouse ne prenne deux buts d’avance (20-18, 36e), alors que Nikola Karabatic reçoit un carton rouge. Les Toulousains vont réussir à prendre jusqu’à trois buts d’avance, mais le PSG va réussir à revenir petit-à-petit dans la rencontre (22-22, 41e). Il va même reprendre l’avantage grâce à un 4-0 (22-23, 44e). Les Parisiens vont réussir à conserver leur longueur d’avance, prenant même trois buts d’avance (26-29, 54e). Le PSG Handball s’impose finalement de trois buts (31-34) et poursuit son sans-faute en championnat avec une douzième victoire en douze rencontres et une place de leader confortée. Kamil Syprzak, sept buts, et Luc Steins, 6 buts, ont été performants en attaque, alors qu’Andreas Palicka a arrêté neuf tentatives toulousaines. Les Parisiens auront deux nouveaux matches la semaine prochaine, un déplacement à Aalborg (jeudi, 18h45), pour retrouver le succès en EHF Champions League, et la réception de Cesson-Rennes en championnat dimanche (17 heures).