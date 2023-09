Le PSG Handball a rempli le premier objectif de sa saison en remportant le Trophée des champions face à Nantes ce samedi (35-25).

Le PSG Handball lançait la nouvelle saison 2023-2024 ce samedi soir à la Glaz Arena de Cesson-Rennes avec déjà un premier trophée en jeu. Les Rouge & Bleu affrontaient Nantes, vainqueur de la Coupe de France la saison passée, dans le cadre du Trophée des Champions. Les Parisiens avaient à coeur de prendre leur revanche de l’année dernière contre le même adversaire dans cette compétition. Et cette fois-ci, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont parfaitement lancé leur nouvel exercice avec une belle victoire sur le score de 35-25. Dominateurs pendant tout le match, les champions de France en titre menaient déjà de quatre buts à la pause avant de creuser l’écart pour finalement remporter avec la manière cette rencontre avec un écart de dix buts (35-25). Kamil Syprzak s’est notamment montré performant avec sept réalisations.

« On lance notre saison par un trophée »

Le PSG remporte le 5e Trophées des Champions de son histoire et le premier depuis quatre ans (les éditions 2020 et 2021 étaient annulées pour cause de Covid et le PSG s’était incliné face à Nantes en 2022). Après ce beau succès, l’arrière gauche du PSG Handball, Nikola Karabatic, s’est exprimé sur la performance de son équipe, au micro de PSG TV : « Je ne sais pas si cette victoire concrétise notre préparation, car nous n’avons pas bien joué pendant les matches amicaux et en Coupe de France, même si nous avons beaucoup travaillé lors de cette période. Ce soir, on a fait un très gros match. On lance notre saison par un trophée. La manière a été excellente. On a pris beaucoup de plaisir, en attaque, en défense, en replis et sur les montées de balles. Personnellement, je me suis régalé. Maintenant, le Trophée des Champions c’est bien pour la confiance, mais cette victoire ne veut rien dire. Il ne faut pas penser que la saison va être facile. » Désormais place au championnat. Le club de la capitale lancera sa saison de Liqui Moly Starligue jeudi face à Limoges à Coubertin.