Le PSG Handball affrontait hier Plock pour valider sa qualification pour les quarts de finale de l’EHF Champions League. Dans un match spectaculaire, les Parisiens ont validé leur billet pour la suite de la compétition.

La semaine dernière, le PSG Handball était allé s’imposer de quatre buts en Pologne lors du huitième de finale aller de l’EHF Champions League (30-34). Une belle avance qu’il devait maximiser hier soir à Coubertin lors de la manche retour pour se qualifier en quart de finale de l’EHF Champions League. Le club de la capitale a fait la course en tête assez rapidement dans le match (3-2, 3e). Mais Plock ne va pas lâcher et réussir à rester dans le match (5-5, 7e). Les Polonais vont même réussir à prendre l’avantage avec deux buts d’avance (6-8, 12e) mais le PSG ne va pas paniquer et réussir à reprendre l’avantage (10-9, 17e). Les Parisiens vont ensuite accélérer et réussir à avoir quatre longueurs d’avance (14-10, 22e). L’avance montera même jusqu’à plus 5 (18-13, 28e) même si Plock va faire un petit rapproché pour rentrer aux vestiaires avec trois buts de retard (18-15).

A voir aussi : Dominik Mathé quittera le PSG Handball à la fin de la saison

Un adversaire bien connu en quart de finale

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va réussir à maintenir une avance de quatre buts assez longtemps (23-19, 37e). Il va même compter cinq réalisations d’avance à un quart d’heure de la fin (28-23). Proche de l’élimination, Plock va se rebiffer et se rapprocher à deux buts (28-26) à 12 minutes de la fin. Les Polonais vont même réussir à égaliser à cinq minutes de la fin (30-30, 55e). Mais le PSG ne va pas craquer et réussir à s’imposer d’un petit but (34-33). Avec ce deuxième succès en deux rencontres, les Parisiens se qualifient pour les quarts de finale de l’EHF Champions League. Lors de ce tour, ils affronteront le FC Barcelone à la fin du mois d’avril.