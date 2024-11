Le PSG inaugure son Académie au Maroc en présence d’Hakimi

Depuis plusieurs années, le PSG ouvre des Académies un peu partout dans le monde. La dernière en date a ouvert ses portes au Maroc. Elle a été inaugurée hier en la présence d’Achraf Hakimi.

Le PSG possède des supporters partout dans le monde. Depuis de très nombreuses années, le club de la capitale s’implante dans les différents territoires avec ses PSG Académies. Hier, le club de la capitale a officiellement inauguré la PSG Académie Maroc. Une inauguration en présence d’Achraf Hakimi, actuellement au Maroc, lui qui a été convoqué pour la trêve internationale avec les Lions de l’Atlas.

Une académie ouverte depuis septembre

Dans son communiqué, le PSG explique que l’Académie du Maroc, située à Tamaris, à Casablanca, est ouverte depuis septembre dernier. Elle propose aux jeunes Marocains, filles et garçons de 4 à 18 ans, une formation de qualité inspirée de la méthodologie d’entraînement du Paris Saint-Germain. Dirigée par David Boulanger, formateur expérimenté, l’Academy compte déjà près de 300 inscrits et offre des installations haut de gamme, avec des terrains adaptés aux formats de jeu à 5, 7 et 11 joueurs. « La journée d’inauguration a permis aux 300 jeunes joueurs et à leurs familles de vivre un moment riche en émotions. À son arrivée, Achraf Hakimi a été accueilli par une haie d’honneur et a échangé avec les enfants de l’Academy lors d’une séance de questions-réponses, suivie de photos officielles. Le défenseur a également donné le coup d’envoi du premier entraînement officiel, marquant le début d’une nouvelle aventure pour les jeunes talents marocains. »

A voir aussi : L’objectif d’Achraf Hakimi avec le PSG

« Pour moi, c’est bien plus qu’un simple projet »

Présent lors de l’inauguration, Achraf Hakimi n’a pas caché son émotion. « Pour moi, c’est bien plus qu’un simple projet ; c’est une vision d’engagement envers le développement des enfants de mon pays. La PSG Academy Maroc n’est pas seulement une école de football, c’est un espace vibrant où chaque enfant a l’opportunité de grandir, de s’épanouir et de nourrir ses rêves. Être ici avec les enfants de la Fondation Achraf Hakimi pour cette inauguration et observer l’étincelle de passion et de détermination dans leurs yeux me touche profondément, car je me revois en eux, porté par mes propres espoirs et défis. Ensemble, dans notre beau pays du Maroc, nous leurs offrons une expérience ludique et joyeuse, leur permettant de croire en leur potentiel et de bâtir leur avenir avec fierté.«