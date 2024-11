Samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Angers (2-4) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, Marco Asensio a brillé à la passe. La Ligue 1 lui a accordé trois offrandes.

Marco Asensio était titulaire contre Angers samedi soir. Le milieu offensif jouait au poste de faux numéro 9 comme depuis le début de la saison. Complice avec ses deux partenaires d’attaque Bradley Barcola et Lee Kang-in, l’international espagnol a été impliqué sur trois des quatre buts parisiens sur la pelouse des Angevins (2-4). Alors que durant le match, la ligue ne lui avait crédité que deux passes décisives, cette dernière lui a finalement accordé la passe décisive sur le premier but de Lee Kang-in. Il s’est donc offert un triplé de passes.

Il succède à Bradley Barcola

Comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, pour retrouver trace de trois passes décisives sur un même match pour un joueur du PSG, il fallait remonter à la saison 2022-2023 et Neymar qui avait réalisé cet exploit à deux reprises lors de la première et la troisième journée à Clermont et à Lille. Lionel Messi avait été le premier à réaliser deux triplés d’offrande lors de la saison 2021-2022 (J15 à Saint-Etienne et J31 à Clermont). Bradley Barcola avait aussi réussi cet exploit, mais sous le maillot de l’Olympique Lyonnais lors d’une spectaculaire victoire lyonnaise contre Montpellier (5-4). Le numéro 29 du PSG était devenu le plus jeune joueur à réaliser un triplé à la passe depuis 2007/08. Il était d’ailleurs le dernier à avoir réussi un triplé de passe en Ligue 1 avant samedi soir.