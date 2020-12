Implanté dans l’Esports depuis 2016, le PSG continue son développement dans ce domaine. En effet, via un communiqué, le club de la capitale a annoncé le lancement de sa première Academy d’Esports. Ainsi deux nouveaux programmes vont être lancés : un 100% digital et un lieu physique. Concernant le PSG Academy Esport en ligne, une nouvelle plateforme de réservation de cours particuliers sera accessible dès le 10 décembre en ligne (voir ici). Une plateforme qui “a été développée en partenariat avec GamerCoach, spécialiste du coaching de jeu vidéo en ligne et s’adresse à des joueurs de tous les niveaux.” Les différents coaches, qui ont suivi la formation « Academy » du Paris Saint-Germain, auront pour objectif de rendre les joueurs plus performants “en leur permettant de s’adapter à toutes les situations de jeu rencontrées.”

Concernant le nouveau lieu physique, le PSG “ouvrira prochainement un espace dédié à l’Esports et aux activités digitales à Boulogne-Billancourt, dans les locaux de son siège. Le studio Paris Saint-Germain accueillera les nouvelles générations de joueurs. Il s’agit d’un espace contemporain, ultra-connecté, propice à la pratique de l’Esports à tous les niveaux et à la création de contenus digitaux”, précise le PSG sur son site internet. Ainsi, ce nouvel espace permettra des stages d’entraînements et servira également de future résidence pour les teams professionnelles (Dota 2, League of Legends, FIFA et Brawl Stars) du club parisien lors de leurs passages dans la capitale française.

“Ces projets ambitieux s’inscrivent dans l’ADN du Paris Saint-Germain, qui se présente, jour après jour comme un club innovant et ambitieux, mais aussi comme une marque globale dont la vision s’étend au-delà du domaine du football. Ils symbolisent également l’attachement du club à la pédagogie et à l’éducation, déjà cultivées dans ses quelques 105 académies football à travers le monde. C’est aussi cela, les valeurs du club de la nouvelle génération”, conclut le PSG dans son communiqué.