Le PSG est devenu un habitué de la Champions League avec sa neuvième participation de suite à la compétition. Le club de la capitale a eu des échecs, comme pour n’importe quelle équipe européenne, mais aussi des succès et surtout des beaux parcours. On rappelle que lors de l’édition 2019/2020, le Paris Saint-Germain avait atteint la finale tandis que la saison suivante, leur chemin s’était arrêté en demi-finale.

Avec la défaite de Lille à Salzburg ce mercredi (2-1), le football français fait grise mine en C1… En effet hormis le PSG et l’Olympique Lyonnais, la dernière victoire d’un club de de Ligue 1 à l’extérieur en Ligue des Champions remonte à… 2017 et le succès de l’AS Monaco sur la pelouse de Dortmund en quart de finale (2-3). Sinon le bilan est de 17 matches sans victoire pour 3 nuls et 14 défaites, 9 buts inscrits et… 38 encaissés !



Plus globalement, toujours hors le PSG et l’OL, le football français reste sur une seule victoire lors des… 34 derniers disputés en Champions League avec 6 matches nuls et 28 défaites.