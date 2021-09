Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 septembre 2021. Décryptage de la performance XXL de Marco Verratti, le milieu de terrain, la santé de Sergio Ramos.

Le Parisien revient sur la performance exceptionnelle de Verratti contre Manchester City et explique qu’on a du attendre cinq ans pour que la plus grande des compétitions de clubs revoit l’italien évoluer en tant que sentinelle. Mais la prise de risque de Pochettino a payé car le « petit hibou » a dominé le milieu de terrain et a grandement aidé le PSG à vaincre Manchester City. L’arrivée de Leo Messi a motivé cette décision puisque l’Argentin est « libre dans son positionnement (…) et le début de saison de Gueye et Herrera pèse dans cette décision car ils répondent désormais présents afin d’entourer le champion d’Europe 2021 ». Le coach argentin « semble avoir trouvé cette saison la solution pour aider ses milieux à progresser. » Les prochains matches permettront de voir si c’était un test face à une équipe bien particulière ou s’il peut s’inscrire dans la durée.

Le Parisien fait un focus sur les stats du petit italien contre Manchester City qui a terminé la rencontre avec le plus haut pourcentage de passes réussies (93,3 %, 42 sur 45) et « face au pressing des milieux harceleurs de Manchester City comme Rodrigo, Bernardo Silva ou Kevin De Bruyne, ce total résonne encore plus ». Le joueur a aussi récupéré 5 ballons, ce qui est le 2e meilleur total derrière Gana Gueye (8 ballons récupérées). Le « gufeto » a touché 67 ballons, deux fois moins que sa moyenne habituelle, mais n’en a perdu que 8… Pas mal pour un joueur qui n’avait joué que 147 minutes depuis le début de la saison.

L’Equipe fait aussi un focus sur Marco Verratti et sa performance éblouissante contre Manchester City. Le quotidien revient sur Pep Guardiola qui a eu l’œil qui s’est « s’est illuminé » quand on lui a parlé du petit italien. Le joueur, absent depuis le 5 septembre « a réussi une performance de très haut niveau pour son retour (…) a été ultra précieux pour son équipe, surtout en première période, quand elle subissait les vagues du pressing anglais. » L’ancien joueur du PSG, Modeste M’bami est aussi dithyrambique sur la performance du petit italien : « Il a été dans son meilleur rôle, un peu à la Pirlo. Même s’il peut jouer un peu partout dans l’entrejeu, c’est devant la défense qu’il est le plus impressionnant. » Luis Fernandez abonde dans ce sens et explique que le poste de sentinelle « c’est sa place, là où il est le plus efficace (…) On lui reproche ses statistiques devant le but mais, vraiment, ce n’est pas là qu’il peut au mieux exprimer ses qualités. »

Le quotidien sportif rapporte que les joueurs ont eu une journée de repos après le beau succès obtenu face à Manchester City (2-0) et reprendront aujourd’hui à 13h00. Par ailleurs (et c’est assez rare pour le souligner), « aucune mauvaise nouvelle physique n’est à déplorer » tandis que Sergio Ramos « continue son travail de reprise » de même qu’Ismaël Gharbi. L’international espagnol, pressenti pour réintégrer le groupe ce week-end, devrait donc de nouveau faire l’impasse et devra attendre après la trêve internationale pour (potentiellement) disputer ses premières minutes avec le PSG.