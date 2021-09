Degorre : « Le but de Lionel Messi prouve qu’il est encore le meilleur joueur du monde ! »

Le PSG s’est imposé face à Manchester City lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions (2-0). Le club de la capitale a brillé grâce entres autres à un milieu de terrain performant et un but magnifique de Lionel Messi. Après cette réalisation, l’Argentin a fait la Une de tous les médias internationaux. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Damien Degorre revient sur ce geste et considère que l’Argentin reste le meilleur joueur de la planète.

« Le but de Lionel Messi prouve qu’il est le meilleur joueur du monde ! Parce que c’est un but extraordinaire qui part du milieu de terrain, c’est une accélération foudroyante comme lui seul est capable d’en faire. Une frappe extraordinaire… Ça montre un peu tout le talent d’un joueur qui aujourd’hui n’est qu’à 30 ou 40% de son aptitude physique. De plus c’est contre Manchester City, pas le RB Salzbourg. Il est capable de débloquer des situations que pas grand monde n’est capable de faire comme lui le fait ! »