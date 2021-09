Le PSG s’est imposé face à Manchester City au terme d’un match solidaire collectivement mais aussi grâce à une grande performance de ses milieux de terrain. Si Idrissa Gueye a été élu à l’unanimité homme du match, Marco Verratti a aussi réalisé un match exceptionnel au poste de sentinelle. Interrogé par Le Parisien, le consultant Emmanuel Petit a apprécié la rencontre de l’Italien et pense qu’il fait partie des meilleurs à son poste.

« Moi, je l’avoue, au début je n’étais pas un grand fan de Verratti. Je reconnaissais ses qualités, mais j’ai souvent été frustré et déçu de son intermittence dans ses prestations et son temps de jeu. Je trouvais que, au regard de ses qualités, il se contentait du minimum. Mais cela fait un moment que j’ai changé d’avis sur lui. Le match contre City ne fait que me conforter dans l’idée qu’il a progressé, se perd moins dans la provocation ou dans des duels visant à savoir qui est le plus fort. Il a simplifié pas mal de choses (…)

Face à un Verratti des bons jours, l’adversaire sait qu’il va galérer pour récupérer le ballon. Et l’avoir comme partenaire est plutôt vecteur de confiance dans l’équipe. Dans ma carrière, j’ai vu beaucoup de joueurs sombrer sous la pression du pressing adverse. Avec Verratti, on peut voyager. (…)

Il a toujours fait partie des meilleurs milieu de terrain au monde. La question est de savoir s’il a pris conscience qu’à son âge et avec son talent, il pouvait faire ça régulièrement. On a souvent pointé du doigt son hygiène de vie. Moi je ne la connais pas, mais je constate que lorsqu’il est en sélection sur une longue période, qu’il ne peut se concentrer que sur la récupération et la compétition comme il l’a fait pendant l’Euro, il n’est pas blessé. Je pense qu’il a mûri. Il sait qu’il a un talent fou, que ses qualités en font un des meilleurs au monde. »