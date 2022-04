Le Paris Saint-Germain se développe dans tous les domaines et annonce aujourd’hui un nouveau projet sur le marché des NFT. Le club de la capitale met aux enchères une vidéo personnalisée et une expérience réelle exclusive célébrant le seul Ballon d’Or remporté sous les couleurs Rouge & Bleu, correspondant au septième sacre de Lionel Messi. Les inscriptions aux informations pour l’évènement sont ouvertes dès aujourd’hui sur le site https://psgballondor7.com, celles pour la liste des participants aux enchères s’ouvrent le mardi 26 avril, pour commencer à enchérir le 3 mai, pendant une semaine.

Le directeur du développement de la marque PSG, Fabien Allegre, s’est exprimé à l’occasion du lancement de l’évènement : « Le Paris Saint-Germain est fier de poursuivre son travail dans les NFT en lançant une deuxième œuvre d’art, après le lancement réussi du Lucky Buddy NFT il y a un an. Le NFT ‘Ballon d’Or #7’ est le fruit d’une collaboration unique et exclusive avec le Ballon d’Or. Ensemble, nous sommes allés plus loin et avons créé une pièce complète qui combine une création numérique dynamique et personnalisée avec une expérience exclusive dans la vie réelle. C’est une façon de mettre en valeur le Ballon d’Or d’une manière originale. Cette vidéo personnalisée NFT est l’une des pièces les plus attrayantes jamais créées pour le monde du sport« .

Paris Saint-Germain announced today an auction for an exclusive video NFT and real-life experience celebrating Leo Messi’s seventh #BallonDor and the first one ever won by an active 🔴🔵 player. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2022

La vidéo personnalisée exclusive retrace le parcours de Lionel Messi en une minute et demie, de son arrivée, à son Ballon d’Or, en passant par son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Par ailleurs, cet NFT est participatif, puisque le club précise que toutes les personnes inscrites, ayant contribué aux enchères ou non, pourront laisser un message personnalisé à la star argentine, qui sera intégré au NFT final, laissant ainsi la chance à chacun de participer à l’œuvre.