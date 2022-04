Les quatre prétendants pour Angel Di Maria

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria semble se rapprocher de plus en plus d’un départ. Après sept saisons de bons et loyaux services, l’international argentin (121 sélections) devrait quitter le PSG à la fin de la saison. A 34 ans, il n’a jamais caché son envie de finir sa carrière à Rosario Central, là où tout a commencé pour lui. Dans cette optique, le numéro 11 parisien pourrait rebondir pour un dernier bail en Europe avant de rentrer en Argentine, un dernier bail qui lui permettrait par ailleurs d’assurer sa place avec l’Albiceleste en novembre prochain pour le Mondial 2022.

L’Espagne comme point de chute ?

C’est le média TyC Sports qui nous informe sur le dossier en nous apprenant que le FC Barcelone et l’Atlético Madrid sont intéressé par Di Maria. Terminer sa carrière européenne en Liga, championnat qu’il connaît et qui l’a révélé aux yeux de tous pourrait lui être bénéfique, et lui permettrait de boucler la boucle de la meilleure des manières. Le média argentin rappel également qu’il existerait donc pour lui la possibilité d’évoluer avec ses compatriotes chez les Colchoneros que sont Rodrigo De Paul et Angel Correa. Son premier club européen, Benfica, serait également dans la course. Angel Di Maria a disputé 3 saisons au Portugal entre 2007 et 2010.

La Juventus, principal prétendant

Du côté de la Juventus Turin, Paulo Dybala (29 ans) en fin de contrat en juin prochain également, se retrouve dans la même situation contractuelle que son compatriote argentin, et devrait quitter son club libre. Et c’est dans cette optique que les dirigeants turinois penseraient à Angel Di Maria afin de remplacer La Joya. Ces derniers lui offriraient un contrat d’une ou deux saisons, toujours selon les informations de TyC Sports. Une durée de contrat qui pourrait totalement convenir Fideo, tant il souhaiterait ne pas s’éterniser sur le Vieux Continent, et retourner en Argentine en étant encore en forme.