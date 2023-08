Le PSG ne souhaite pas voir partir libre Neymar

Le dossier épineux de Neymar Jr ne se soldera pas par une résiliation de contrat. Si le Barça fait tout pour récupérer le Brésilien gratuitement, le PSG de son côté ne compte pas céder son numéro 10 pour 0€.

Comme un gros feuilleton ne suffit pas, le dossier Neymar s’ajoute à une pile déjà conséquente. Le joueur et le club souhaitent mettre fin à leur histoire commune puisque les deux parties cherchent une solution qui contentera tout le monde. Neymar privilégie de rester en Europe mais ne se montrerait pas fermé à un départ en MLS. Certaines équipes d’Arabie Saoudite ont fait part d’un intérêt majeur pour le Brésilien. Si le FC Barcelone semble être la porte de sortie la plus évidente, la faisabilité du deal semble être difficile. Bien que les deux parties veulent se quitter, il y a des contraintes à ce départ. Selon RMC Sport, le PSG ne peut pas se permettre de perdre potentiellement deux stars (dont Mbappé) gratuitement au vu du Fair-Play Financier cet été.

Un départ oui… mais pas gratuit !

Dans ce dossier, le PSG ne compte pas perdre son joueur pour 0€. L’hypothèse d’une résiliation de contrat entre Neymar et le PSG est donc à oublier d’après Fabrice Hawkins. La MLS et Al-Hilal sont aussi intéressés par le Brésilien et essayent de l’attirer. Les échos sont différents du côté de Marcelo Bechler, qui explique que le Barça est optimiste sur une potentielle résiliation du contrat du « Ney » au PSG. Selon le journaliste brésilien le board catalan mise là-dessus et espère que Neymar refusera les offres venues d’États-Unis et du Golfe. Quoiqu’il en soit, la présence ou non de Neymar dans le groupe face à Lorient pourrait être un potentiel premier indicateur.