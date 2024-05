Le PSG officialise son maillot domicile de la saison 2024-25

C’est l’un des moments attendus par les supporters du PSG chaque année. Ce vendredi matin, le PSG a officialisé son maillot domicile de la saison 2024-2025.

La fin de la saison 2023-2024 approche. Champion de France et vainqueur du Trophée des Champions, le PSG voudra s’offrir un troisième titre avec la Coupe de France, dont la finale contre Lyon se jouera le 25 mai prochain sur la pelouse de la Décathlon Arena de Lille. Mais l’exercice 2024-2025 se prépare déjà depuis plusieurs mois. Ces dernières semaines, des images du futur maillot domicile du club de la capitale ont circulé sur internet. Ce vendredi matin, le PSG vient d’officialisé sa future tenue qu’il portera majoritairement au Parc des Princes.

Comme expliqué depuis plusieurs mois, cette nouvelle tunique aborde de nouveau le design Hechter, tant réclamé par les supporters du PSG. Dans son communiqué, le club de la capitale explique que cette tunique revisite l’ADN parisien en réinventant l’iconique bande rouge et bleue avec une touche d’audace. « Attendu avec impatience par les supporters, il offre une interprétation moderne du traditionnel maillot Hechter. Inspirée par l’art urbain qui imprègne le Grand Paris, cette nouvelle tunique retrouve l’emblématique bande centrale rouge entourée de fines lignes blanches, réinterprétées et dessinées d’un geste vif, comparables à des coups de pinceau. Un clin d’œil original qui reflète parfaitement l’identité disruptive du club parisien, reconnu comme le club de la nouvelle génération. » Le PSG fait savoir que ce maillot sera porté pour la première fois par les joueuses du PSG demain soir (21 heures) lors de la demi-finale de la D1 Arkema contre le Paris FC au Parc des Princes. Pour leur dernier match dans leur antre contre Toulouse samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), les joueurs de Luis Enrique entérineront aussi ce maillot.

Le PSG conclut en expliquant que « dans le cadre de la campagne de lancement, des photos des joueuses et joueurs parisiens ont été réalisées avec l’aide de l’Intelligence Artificielle, une première dans l’histoire du club. Cette démarche avant-gardiste illustre l’engagement du Paris Saint-Germain à offrir aux supporters toujours plus de créativité en utilisant les technologies les plus avancées. »