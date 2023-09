Le PSG pourra compter sur ses supporters contre Clermont

Le PSG affronte Clermont ce samedi après-midi dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, il pourra compter sur un peu plus de 500 supporters.

Avant de se rendre à Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions puis à Rennes en Ligue 1 dans le choc de la huitième journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace à Clermont ce samedi après-midi (17 heures, Prime Video) pour le compte de la septième journée de championnat. Pour cette rencontre contre le dernier, Luis Enrique pourra compter sur Kylian Mbappé, même s’il pourrait être ménagé en raison de sa blessure à la cheville ressentie lors du Classico (4-0) dimanche dernier. Les Parisiens pourront aussi compter sur le soutien de leurs supporters.

Comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, 580 supporters, dont 350 membres du Collectif Ultras Paris (CUP) sont attendus dans la tribune visiteur du stade Gabriel Montpied. Comme toujours en déplacement, les supporters parisiens donneront de la voix afin de soutenir les joueurs et les pousser à se donner à fond pour repartir avec la victoire et la première place provisoire de Ligue 1. Après son large succès contre Marseille (4-0), le PSG voudra poursuivre sa belle semaine afin de préparer au mieux ses deux chocs contre Newcastle, en Ligue des Champions, et Rennes, en Ligue 1, avant la trêve.