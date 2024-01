Le PSG premier du championnat des Tribunes

Le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1 cette saison avec 43 points devant l’OGC Nice. Le club de la capitale est aussi premier du championnat des Tribunes à la mi-saison.

PSG premier devant Strasbourg et Nice

Le PSG devance, avec 253 points, Strasbourg (208 points) et le Stade Rennais (206 points). Un club peut récolter jusqu’à 38 points à domicile et jusqu’à 3 points pour un match à l’extérieur. Pour les 5 critères de notation ci-dessous, ce sont les clubs, les supporters, les délégués de la LFP et les diffuseurs des rencontres qui distribuent les points.

En l’espace de quelques années, le PSG a retrouvé des couleurs dans ses tribunes, surtout grâce à La Tribune Auteuil qui mène les festivités lors de chaque rencontre à domicile. Les supporters parisiens sont aussi réputés pour faire beaucoup de bruit lors des matchs à l’extérieur. Rendez-vous en fin de saison pour savoir si les Rouge & Bleu vont garder leur place de leader du championnat des Tribunes.

Les critères pour déterminer le classement :

1. Fidélité à domicile (0 à 6 points et jusqu’à 4 points de bonus)

2. Fidélité à l’extérieur (0 à 3 points)

3. Animations des clubs et des supporters (0 à 14 points et jusqu’à 6 points de bonus)

4. Ambiance dans le stade (0 à 8 points)

5. Influence (en Ligue 1) et Engagement des supporters sur les réseaux sociaux