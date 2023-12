Ce dimanche après-midi, les U18 du PSG disputaient leur premier match de Coupe Gambardella et se sont imposés largement face à Le Mée (10-0).

Ce week-end avait lieu le premier tour fédéral de la Coupe Gambardella. À cette occasion, les U18 du PSG affrontaient à l’extérieur leurs homologues du Mée Sports Football dans une affiche 100% francilienne. Et les Titis, emmenés par Zoumana Camara, étaient composés d’un mix des joueurs des catégories U17 et U19.

Doublé pour Ethan Mbappé

Et les Parisiens n’ont pas fait de cadeaux au club de Seine-et-Marne avec une large victoire sur le score de 10-0. Les Titis menaient déjà à la pause sur le score de 5-0 grâce notamment à un doublé d’Ethan Mbappé (3′, 41′). Senny Mayulu (83e, 90e), Ibrahima Diaby (32e, 79e) et Mahamadou Sangaré (64e, 76e) ont également inscrit un doublé. Un but contre son camp (6′) et Ibrahim Mbaye (36′) ont porté le score à 10-0. Convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel ce week-end face au FC Nantes, le gardien Bilal Laurendon était titulaire ce dimanche. Les 32e de finale de la Coupe Gambardella le dimanche 14 janvier 2024 et le PSG connaîtra son adversaire jeudi prochain lors du tirage au sort.