Considéré comme l’une des belles promesses du centre de formation, le défenseur central Joane Gadou est perçu comme le futur par les dirigeants parisiens.

Avec le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG veut désormais miser sur la jeunesse en prônant un collectif fort. Et si les dirigeants parisiens comptent faire de Warren Zaïre-Emery la tête d’affiche de ce nouveau PSG, un autre jeune pourrait rapidement avoir une place importante dans l’effectif de Luis Enrique. Âgé seulement de 17 ans, le défenseur central, Joane Gadou, va participer à l’entraînement collectif avec les professionnels cette semaine. Et cela pourrait rapidement devenir une habitude pour le Titi.

Joane Gadou courtisé par des clubs européens

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le joueur de 17 ans est considéré comme l’une des belles promesses du centre de formation et est courtisé par plusieurs cadors européens, dont les noms n’ont pas filtré. Et pour éviter de le voir partir renforcer la concurrence, le PSG cherche à conserver son défenseur d’1m95, sous contrat aspirant jusqu’en 2025. Et pour sécuriser l’avenir de l’international U18 français, le board parisien s’active en coulisses pour la signature du premier contrat professionnel de Joane Gadou.

Doté d’une bonne relance, le défenseur central a rapidement été surclassé et évolue cette saison avec les U19 du PSG où il a disputé onze matches de championnat et trois de Youth League. « Les dirigeants parisiens apprécient son profil, à l’image de Luis Campos, qui négocie directement avec son entourage dans l’espoir de lui faire signer rapidement son premier contrat professionnel », rapporte le média sportif. Cette saison, il est notamment apparu à une reprise dans le groupe de Luis Enrique lors du 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel (0-9).