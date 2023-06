Le PSG s’attaque à Wilfried Zaha

Friand des joueurs possédant le statut d’agent libre, Luis Campos aurait, cette fois-ci, jeté son dévolu sur Wilfried Zaha. Un dossier qui reste toutefois très concurrentiel.

Le mercato estival a ouvert ses portes ce samedi 10 juin et le PSG ne chôme pas avec déjà trois recrues attendues. Et il y a fort à parier que Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte seront très rapidement rejoints par d’autres renforts. Luis Campos prospecte en tout cas afin de boucler le marché rouge et bleu le plus rapidement possible. Et après les rumeurs Victor Osimhen, Harry Kane ou Marcus Thuram dans le secteur offensif, ce serait au tour de Wilfried Zaha de se trouver dans le collimateur rouge et bleu.

Luis Campos sur les traces de Wilfried Zaha

L’international ivoirien, en fin de contrat avec Crystal Palace, devrait changer d’air au cours de l’intersaison. Et selon les dernières informations du Parisien, le PSG serait entré dans la danse pour tenter de le faire venir. Des pourparlers en ce sens auraient même déjà eu lieu au cours des derniers jours. Une piste initiée par Luis Campos. Celui-ci, grand fan de l’attaquant de 30 ans et ce, depuis un bon moment apparemment, verrait en l’ancien joueur de Manchester United une belle opportunité à saisir. Il posséderait, selon lui, l’explosivité qui a parfois fait défaut au club de la capitale cette saison.

🚨 CONFIRMATION : Wilfred Zaha est bien pisté par le PSG avec Marcus Thuram. Le club travaille sur un accord avec les 2 joueurs !

Zaha a également des offres saoudiennes mais il donne la priorité aux clubs européens 🤝🇨🇮



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/wjrlwPKHm9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 11, 2023

Le PSG devra néanmoins batailler s’il veut parvenir à ses fins. En effet, Wilfried Zaha serait également pisté avec grande insistance par Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Il privilégierait toutefois l’option européenne pour la suite de sa carrière. Une information corroborée par Fabrizio Romano dans la foulée. Le spécialiste mercato confirme que Luis Campos s’est bel et bien positionné sur ce dossier, ainsi que celui menant à Marcus Thuram. L’objectif parisien serait désormais de boucler ces deux recrutements dans les tous prochains jours avant, on l’imagine, de s’attaquer à un gros poisson dans ce secteur. Là, on pense notamment à Victor Osimhen ou à Harry Kane par exemple.