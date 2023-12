Le PSG se défait de Nantes dans la douleur et l’ennui

Après leur victoire 2 buts à 1 face au FC Nantes, les hommes de Luis Enrique sont désormais 1er au classement avec 6 points d’avances sur l’AS Monaco. Les Rouge et Bleu ont brillé, juste avant la rencontre décisive pour l’avenir européen du club de la capitale ! Bradley Barcola a notamment brillé et ouvert son compteur but pour Paris.

Les Parisiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles ce soir ! Enfin pas trop longtemps puisque les tête sont désormais tournées vers le choc du groupe F, entre le Paris Saint-Germain et le BVB Dortmund, qui sera décisif pour la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. En attendant, Kylian Mbappé et les siens peuvent se satisfaire d’une courte victoire (2-1) face à d’autres jaunes, les Canaris du FC Nantes. Bradley Barcola a inscris son premier but en Rouge et Bleu, tandis que Mbappé n’a pas vraiment exister dans un match plutôt soporifique jusqu’aux entrées de Dembélé et Kolo Muani.

Le match a pourtant commencé très fort avec un ballon rapidement envoyé dans la profondeur pour Marquinhos en direction de Mbappé ! Le numéro 7 parisien s’est retrouvé seul en dehors de la surface et a aligné une frappe côté gauche mais c’était sans compter sur Alban Lafont qui a paré le tir avec classe (1′). C’est par la suite que la première mi-temps est devenue davantage soporifique. Le meilleur buteur de Ligue 1 s’est montré plutôt dangereux dans son rôle de numéro 9, avec un couloir droit animé par l’entente Corée du Sud-Maroc. Lee Kang-In et Achraf Hakimi ont montré de belles choses durant cette première période, de quoi rassurer avant Dortmund et la suspension d’Ousmane Dembélé qui ne sera pas de la partie au Signal Iduna Park.

De l’autre côté, on retrouvait le malheureux Bradley Barcola, sorti à la 10e minute face au Havre dimanche dernier malgré sa titularisation, suite au carton rouge de Donnarumma. Mais ce soir, l’international espoir avait soif de revanche. Le numéro 29 s’est montré plus que convaincant avec plusieurs percées, supplées par Vitinha et Mbappé sur le flanc gauche. Et cette association s’est révélée plutôt efficace, notamment à la 17e minute, lorsque Barcola, après un enchaînement de dribbles, s’est joué d’Augusto pour infiltrer la surface adverse avant de centrer dans le vide, faute de numéro 9. Mais surtout, le jeune ailier a réveiller le Parc des Princes, endormi devant un jeu peu haletant de la part des deux équipes. Après un une deux avec Vitinha, le numéro 29 parisien s’est retrouvé côté gauche, dans la surface, et a enroulé au second poteau. Alban Lafont, impuissant, ne pouvait qu’assister à l’ouverture du score parisienne (1-0, 41′). Barcola a donc inscrit son premier but sous les couleurs du PSG et s’est révélé plus que satisfaisant !

Au terme d’une mi-temps au ralenti, accélérée par le but parisien à la 40e minute, les deux équipes sont rentrées au vestiaire tandis que la fête continuait en tribune. Il faut dire, le spectacle était surtout à Auteuil, où les Parias Cohortis célébraient leur dixième anniversaire.

Le second acte a été ouvert par le FC Nantes, qui semblait avoir soif de points. Les Canaris de Gourvennec sont revenus avec de nouvelles intentions, eux qui n’ont pas existé en première mi-temps. Malgré une entame à la faveur des Parisiens, les Nantais ont réussi à se montrer offensifs et surtout dangereux. Il ne fallait pas s’étonner de voir Mostafa Mohammed, le meilleur buteur nantais, alourdir son compteur sur un corner de Mollet. L’Égyptien retrouve le ballon de la tête et Arnau Tenas, si tranquille jusque-là, a vu le ballon filer entre ses bras (1-1, 55′). Les Parisiens ont commis beaucoup de déchets techniques, notamment Mbappé qui n’a été aucunement dangereux. Mais c’est dans ce spectacle peu alléchant qu’une lueur est apparue.

En effet, 20 jours après sa blessure contre Gibraltar lors de sa première sélection en Bleu, Warren Zaïre-Emery était de retour sur le rectangle vert. Le titi parisien aura su changer la tendance et participer à la possession parisienne. On l’a beaucoup vu ce soir, en défense, en attaque, bref Paris peut se montrer heureux de revoir son crack. Le numéro 33 s’est montré assez dangereux, notamment sur un une deux avec Mbappé côté droit, mais ce dernier s’est écroulé après un contact litigieux avec Cömert, mais Monsieur Brisard n’estimait pas qu’il y avait penalty.

Finalement, cette seconde période a continué sur les bases de la première. Peu d’actions offensives, un jeu hachuré par les déchets techniques des uns et des autres. Cependant, quelques fulgurances ont permis au Parc des Princes de rester éveillé, notamment avec Barcola, toujours lui, sur son couloir gauche qui a manqué de recoller au score après un lob malchanceux, qui s’est retrouvé sur le poteau de Lafont. Il aura fallu attendre les entrées d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Marco Asensio pour que le match s’emballe.

Alors que le match nul se profilait, le numéro 10 parisien a fait briller tout son talent et a provoqué un coup franc merveilleusement bien placé, après une faute commise par Duverne. Coup de pied arrêté dont s’est chargé Lee Kang-In, lui aussi au-dessus du lot lors de ce match, et le Coréen prouve à nouveau qu’il a un coup de pied millimétré. Son ballon parvient au second poteau où se trouvait Lucas Hernandez, qui a remis de la tête pour son partenaire en Bleu, Randal Kolo Muani. Entré en jeu quelques minutes auparavant, l’attaquant parisien a allumé la cage de Lafont pour inscrire son 4e but en Ligue 1 et permettre à Paris de reprendre l’avantage (2-1, 80′) !

Après le second but Rouge et Bleu, les choses se sont beaucoup emballées, Asensio a manqué l’immanquable, Dembélé n’est pas parvenu à alourdir la marque, mais le résultat est là. C’est donc sur le plus petit des écarts que Paris à quitter son adversaire du soir, empochant 3 points de plus et devançant Monaco, le dauphin, de six longueurs. Paris sort de match à l’abri en Ligue 1 mais les esprits sont forcément tournés vers le Signal Iduna Park, mercredi, où il faudra que Luis Enrique fasse quelques corrections pour ne pas sombrer en Ligue Europa.