À la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato hivernal, le PSG regarde du côté de la Ligue 1 avec une nouvelle piste qui fait son apparition.

Déjà privé de Presnel Kimpembe depuis le début de la saison, Luis Enrique doit désormais composer sans l’un de ses cadres en défense centrale, Milan Skriniar. Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche le 3 janvier dernier, l’international slovaque a été opéré avec succès ce lundi et manquera les prochains mois de compétition. Face à cet imprévu, le board parisien est à la recherche d’un défenseur central. Et plusieurs joueurs de Ligue 1 sont ciblés comme Leny Yoro (LOSC), Jean-Clair Todibo (OGC Nice) et Kevin Danso (RC Lens). Et l’intérêt du board parisien pour le défenseur lensois se confirme.

Premier contact établi dans le dossier Kevin Danso

Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Sang & Or, l’international autrichien de 25 ans est devenu un élément incontournable du onze de Franck Haise. Il a pris part à l’intégralité des matches de son équipe depuis le début de saison. Le défenseur d’1m90 monte en puissance depuis son arrivée à Lens en 2021 et est devenu au fil des saisons un élément fort de la Ligue 1. Et selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, le PSG s’est bien renseigné sur la situation de l’Autrichien, évalué à 22M€ par le site Transfermarkt. Même si le dossier n’est qu’à ses prémices, le premier contact a été établi par les Rouge & Bleu.

Le joueur de 25 ans était plutôt ouvert à un départ l’été dernier mais si le PSG montre un intérêt sérieux à son égard, le Lensois pourrait revoir sa position. Le journaliste allemand précise aussi que ce dossier pourrait avoir des répercussions pour le Bayern Munich. Un éventuel accord pour la venue de Kevin Danso au PSG pourrait ouvrir la porte à une arrivée de Nordi Mukiele chez le club bavarois. Après, Lucas Beraldo, le board parisien s’active pour trouver un nouvel élément afin de combler les manques dans son secteur défensif.