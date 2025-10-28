Le PSG signe une saison de tous les records !

À l’issue de la saison 24-25, le PSG signe un chiffre d’affaires record, confirmant une croissance solide avec un rayonnement mondial et un fort impact local.

Fort d’une saison triomphante où le Club a tout gagné, le Paris Saint-Germain poursuit son ascension et boucle l’exercice 2024-2025 avec un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros, confirmant la solidité et l’efficacité de son modèle économique. Cette performance s’inscrit dans le prolongement d’une croissance entamée en 2011 avec l’arrivée de QSI, qui a permis de multiplier le chiffre d’affaires par neuf, passant de 99 M€ à 837 M€.

Un modèle plus responsable et performant

Le club met également en avant une gestion assainie : la masse salariale est aujourd’hui inférieure à 65 % du chiffre d’affaires, contre plus de 111 % auparavant. Les recettes matchday atteignent désormais 175 M€, soit x7 depuis 2011. Concernant le taux de renouvellement des abonnements pour 2025-2026, il atteint 98 %, tandis que le Parc affiche 170 matchs consécutifs à guichets fermés. Les revenus commerciaux, eux, s’élèvent à 367 M€, confirmant l’attractivité de la marque Paris Saint-Germain auprès des partenaires et du grand public.

Une marque mondiale, jeune et en expansion

Sur le digital, le PSG réaffirme son statut de marque internationale avec 235 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux, dont environ 40 % ont moins de 24 ans. Le club continue d’élargir sa présence physique dans le monde : 14 boutiques officielles, 180 clubs de supporters dans 92 pays, 177 PSG Academy dans 21 pays. Le succès commercial se traduit directement en boutique :

+210 % de ventes via la boutique en ligne

+90 % en boutiques physiques

Le maillot 2025-2026 affiche +40 % par rapport au record précédent

L’attractivité sportive joue aussi son rôle : le Trophy Tour de la Ligue des Champions a réuni 110 000 visiteurs en 1 mois et demi, dont 50 % d’étrangers.

Un impact local fort

Malgré son expansion mondiale, le club réaffirme son ancrage francilien : Le PSG génère à lui seul 243 millions d’euros d’impact économique en Île-de-France et contribue au maintien de plus de 2 300 emplois, dont 810 permanents au 1er juin 2025. Le développement local passe aussi par la formation : le Campus PSG incarne cette stratégie tournée vers la jeunesse et l’avenir.

Un futur déjà en préparation

Le club confirme sa volonté de poursuivre sa diversification dans le divertissement, l’éducation et le bien-être, ainsi que la montée en puissance de ses activités internationales, avec des marchés prioritaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Moyen-Orient et la Chine. Un nouveau stade est également à l’étude, avec l’objectif d’améliorer l’expérience des supporters et d’accroître durablement les revenus du club. Jamais le PSG n’avait affiché un tel équilibre entre performance sportive, croissance économique et gestion responsable. Le Club apparaît aujourd’hui comme une référence mondiale du sport-business, tout en restant un acteur majeur de son territoire.