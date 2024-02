Arrivé l’été dernier au PSG en provenance du Bayern Munich contre 45 millions d’euros, Lucas Hernandez s’est vite intégré et est l’un des piliers de l’effectif des Rouge & Bleu. C’est très certainement la meilleure recrue du mercato estival des Rouge & Bleu. À quatre jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions – au Parc des Princes – contre la Real Sociedad, le défenseur s’est confié pour RTL. Son arrivée au PSG, son intégration rapide au vestiaire parisien, le match contre la Real Sociedad, le souhait du PSG de remporter la Champions League…Lucas Hernandez a évoqué tous les sujets. Extraits choisis.

Comment je me sens à l’approche de la Ligue des Champions ?

« Personnellement, je me sens tranquille. C’est un match très important, on attend ce match avec impatience, tous. On est très impatient de pouvoir jouer ce genre de match, surtout à Paris, chez nous, avec nos supporters, qui, on sait, seront présents. Ça va être notre douzième homme. »

La pression autour de la Ligue des champions au PSG, pareil que dans mes anciens clubs ?

« Non, je pense que dans tous les grands clubs, il y a cette pression. C’est normal. C’est une compétition que tous les clubs veulent gagner, veulent arriver le plus loin possible. Et c’est sûr que quand j’étais à l’Atlético de Madrid, c’était un peu différent, mais au Bayern, on avait cette grosse pression d’aller chercher cette Ligue des Champions et toujours essayer d’atteindre les demi-finales ou la finale. C’était l’objectif de la saison. Ici à Paris, c’est sûr qu’il y a cet objectif Ligue des champions, on ne va pas se mentir. Avec ça, il y a toujours un peu de pression. Mais j’ai déjà vécu de grosses soirées avec beaucoup de pression avec mes anciens clubs. Je pense que c’est normal, ça fait partie du jeu et ce sera à nous de répondre présent. »

Crainte de ne pas passer les poules ?

« C’est vrai que c’était un groupe très compliqué, avec de très bonnes équipes. Ça s’est joué à rien du tout, au dernier match. On a eu cette chance de pouvoir passer cette poule. Maintenant, c’est à nous d’affronter ce match contre la Real Sociedad. On s’entraîne et on joue pour affronter de la meilleure des façons ce match, et je pense que l’on sera tous prêts et motivés à 200%. »

La Ligue des Champions

« Tous les matches de Ligue des champions, ce sont des matches compliqués. C’est vrai que l’on a eu des difficultés, surtout dans les matches à l’extérieur. Quand on a joué à Paris, on a plutôt bien fait les choses. On sait de ce que l’on est capable et devant notre public, ça va être un match qu’il ne faudra pas rater. Le match retour chez eux, cela va être différent. Ce n’est pas pareil de jouer dans notre stade et devant notre public qu’à l’extérieur. Il faudra être conscient de ça. C’est pour cela que cette première rencontre va être très très importante. Il va falloir tout donner pour essayer d’obtenir le meilleur résultat pour le match retour. »

La Real Sociedad

« C’est une très bonne équipe. Une équipe qui aime bien jouer au ballon. […]Ça fait déjà quelques années qu’ils font un très bon travail. Si l’on peut la comparer à une équipe de Ligue 1, ça peut être une équipe comme Lille, qui aime bien avoir le ballon, avoir la possession, qui prend des risques aussi, avec des joueurs avec de grandes qualités offensives. Quel que soit l’adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions, ce seront des matches compliqués. Mais nous, on est le Paris Saint-Germain, on a des joueurs de très grandes qualités, avec beaucoup d’expérience malgré la jeunesse de l’effectif. C’est à nous d’affronter le match de la meilleure des façons. »

Le PSG proche ou loin de remporter la Ligue des champions ?

« Je ne pense pas que le PSG soit loin. Avec tous les efforts qui sont en train d’être faits pour que l’on donne tout sur le terrain et que l’on progresse, on a tout ce qu’il faut. Que ce soit le centre d’entraînement, dans le stade, nos supporters, on a tous les ingrédients pour que ce club gagne cette Ligue des champions un jour. Je pense qu’ils ont en train de faire un travail exceptionnel et ce club mérite ce trophée. Je pense qu’avec le temps, le Paris Saint-Germain gagnera cette Ligue des champions, en espérant que ce soit cette année évidemment. »

Comment je percevais le PSG de l’extérieur ?

« C’est un super club, un club très dangereux. J’ai déjà joué quelques matches avec le Bayern contre le PSG, et dans le vestiaire, on se dit que cela ne va pas être un match facile. Ce sont des matches très compliqués. Le PSG, c’est un des plus grands clubs d’Europe. Quand tu es dans un grand club comme le Bayern et que tu affrontes le PSG, tu sais que cela ne va pas être facile. On sait que l’on va souffrir. Tout les grands clubs qui joue en Ligue des champions savent que le PSG est l’équipe à battre. »

Qu’est-ce qui m’a surpris quand je suis arrivé au PSG ?

« Tout ce que le PSG a créé pour que les joueurs soient à l’aise. C’est incroyable. J’ai eu la chance d’évoluer dans les grands clubs, où il y avait des grands centres d’entraînement. Mais au PSG, il y a tout ce qu’il faut pour être bien, heureux et surtout pour prendre du plaisir, ce qui est le plus important. On prend du plaisir sur ou en dehors du terrain et après, le jour du match, on est à 100%. Ils ont pensé vraiment à tout pour que l’on soit bien, à l’aise. »

Son arrivée au PSG

« J’ai passé quatre ans et demi au Bayern, j’étais très content, mais je voulais un changement. J’ai eu cette chance et cette opportunité de venir ici à Paris. […] Je suis très content et très fier d’avoir pris cette décision et en espérant rester ici beaucoup d’années. »

La présence de joueurs de l’équipe de France a aidé dans mon intégration ?

« Oui, bien sûr. Dès le premier jour, je me suis très bien intégré. J’ai la chance d’évoluer avec beaucoup de joueurs en équipe de France, du coup, je connaissais pas mal de joueurs. Je connaissais aussi les Espagnols, franchement, je me sens très bien, très motivé et avec beaucoup d’envie de faire de grandes choses ici au PSG. »

L’avenir de Mbappé

« On le sait, il y a beaucoup d’attentes sur ça, derrière lui. Nous, on essaye d’éviter de parler de ce sujet-là. Un sujet tabou ? Je vous dis la vérité, on n’en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attentes derrière lui, donc on ne veut pas trop l’agacer, trop lui demander. C’est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille, pour sa carrière. Je pense que la décision qu’il prendra sera la bonne. En espérant qu’il restera ici au Paris Saint-Germain avec nous. »