Le PSG fait partie des meilleurs clubs au monde depuis plusieurs années. En 2023, le club de la capitale est la troisième équipe ayant généré le plus gros chiffre d’affaires dans le football mondial.

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le PSG ne cesse de grandir sur le terrain comme en dehors. Le club de la capitale fait partie des meilleures équipes du monde et est l’une des plus grandes marques sportives mondiales. Comme chaque année, le cabinet Deloitte sort une étude sur les clubs de football mondiaux et leur chiffre d’affaires sur l’année écoulée. Et pour l’année 2023, le PSG figure dans le top 3 des clubs qui ont généré les chiffres d’affaires les plus important.

Le Real Madrid leader

Le PSG se classe troisième avec un chiffre d’affaires estimé à près de 802 millions d’euros. Le club de la capitale est devancé par Manchester City (826 millions d’euros) et le Real Madrid (831 millions d’euros), qui retrouve la première place de ce classement pour la première fois depuis la saison 2017-2018. L’étude fait savoir que vingt clubs les plus performants financièrement ont enregistré un chiffre d’affaires cumulé record de 10,5 milliards d’euros, en hausse de 14% par rapport à la saison précédente. Cette croissance a été alimentée par des records en billetterie (1,9 milliard d’euros) et en merchandising (4,4 milliards). Selon Deloitte, les fans de foot se sont pressés dans les stades après la fin des restrictions sanitaires de la période de pandémie. « Plus largement, l’étude note un lien entre les performances sportives des clubs et leurs résultats financiers, comme l’illustre le cas de Liverpool, passé de la troisième à la septième place dans ce classement, et cinquième de Premier League la saison dernière. Même si le Real Madrid et le PSG se sont, eux, plutôt appuyés sur leurs performances commerciales« , indique RMC Sport qui relaye l’étude.