Le PSG tenté par la piste Federico Chiesa ?

A un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, le PSG continue de se montrer actif dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. En effet, le départ annoncé de Neymar ouvrirait la porte à une nouvelle arrivée sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain.

Tout semble ficelé pour le départ de Neymar en direction d’Al-Hilal. Le Brésilien laisse une pace vacante sur le front de l’attaque du PSG et le club de la capitale bénéficie désormais d’un peu plus de deux semaines afin de se retourner et tenter de remplacer le meneur de jeu sur le départ en direction de l’Arabie Saoudite. Un transfert pour lequel les dirigeants parisiens devraient récupérer au moins 100 millions d’euros, une somme quasiment inespérée qui permettra au club de la capitale de réinvestir. Pour palier le départ de Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait piocher en Serie A. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de la Gazzetta dello Sport qui avance un probable intérêt du PSG pour Federico Chiesa. Sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juventus Turin, l’attaquant italien de 25 ans s’apprête à connaître une saison compliquée sur le plan collectif avec le club de la Vieille Dame. En effet, les Turinois ont été sanctionnés et privés de coupe d’Europe. Un paramètre que prendrait en compte le champion d’Europe avec la Squadra Azzura dans sa réflexion. En ce sens, sous les cieux parisiens, Federico Chiesa pourrait se faire une place prépondérante dans un projet ambitieux et disputer la Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport affirme par ailleurs que des représentants du PSG étaient présents aux rencontres à domicile de la Juventus Turin la saison passée afin d’observer Federico Chiesa.

🚨 Réflexion SÉRIEUSE menée par le PSG pour Federico Chiesa. Il n'y a pas encore eu de proposition et la Juve demande 50-60M pour son joueur ⏳🇮🇹



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/FT9Uv6wZNi — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 14, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Pour s’attacher les services de Federico Chiesa, le PSG devra débourser une somme oscillant entre 50 et 60 millions d’euros. En effet, c’est le seuil fixé par la Juventus Turin afin d’entamer des négociations. Le club de Serie A estime qu’aucun de ses joueurs n’est intransférables, et que la première offre atteignant les espérances évoquées, se transformerait en négociations. Si l’offre du PSG n’est toujours pas tombée, les dirigeants parisiens entameraient une réelle réflexion.