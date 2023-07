Le PSG un peu en retard sur le dossier Gabri Veiga ?

Son nom est apparu dans l’actualité du PSG ce lundi. Gabri Veiga serait dans le viseur du PSG. Mais le club de la capitale ne serait pas le seul sur ce dossier.

Le PSG s’est montré très actif en ce début de mercato. Même si ce n’est pas encore officiel, le club de la capitale aurait recruté pas moins de six joueurs, et aurait également trouvé son futur entraîneur en la personne de Luis Enrique. Ce lundi, un nouveau nom a fait son apparition dans l’actualité mercato du PSG, Gabri Veiga. Le jeune milieu offensif (21 ans) du Celta Vigo serait dans le viseur des dirigeants parisiens. Selon les dernières rumeurs, les négociations entre les deux clubs avanceraient positivement et rapidement. Alors qu’une visite médicale était annoncée possiblement pour la fin de la semaine, cela ne serait pas le cas. Le Parisien confirme cette tendance ce lundi soir.

Une clause libératoire de 40 millions d’euros

Le quotidien francilien indique que le PSG partirait de plus loin dans ce dossier. En effet, le champion de France n’est pas seul sur ce dossier. Il est dans le viseur du Real Madrid, de Barcelone, Manchester City, Liverpool ou encore Chelsea. Sa clause libératoire est de 40 millions d’euros mais sa cote risque d’augmenter avec tous ses concurrents assure Le Parisien. Luis Enrique, qui devrait bientôt être officialisé comme nouvel entraîneur du PSG, connaît le joueur. Il l’a déjà préconvoqué plusieurs fois lorsqu’il était le sélectionneur de l’Espagne mais sans pour autant lui offrir sa première sélection avec la Roja.