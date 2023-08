Le PSG va lancer son assaut pour Kolo Muani

Après avoir acté la venue d’Ousmane Dembélé, le PSG devrait maintenant s’atteler à boucler le dossier menant à Randal Kolo Muani. Une première offre devrait bientôt être formulée en ce sens.

Le mercato du PSG commence, doucement mais sûrement, à prendre sa forme finale. Avec le recrutement d‘Ousmane Dembélé acté ce jour, les mouvements devraient désormais se concentrer presque exclusivement dans le sens des départs. Une exception demeurerait toutefois en la personne de Randal Kolo Muani. En effet, Luis Campos travaille cette piste depuis un petit moment et, désormais, le décideur portugais pourrait passer à l’action de manière concrète.

Une offre dans les tuyaux

À en croire les informations de Sky Sports Germany, le PSG serait sur le point de formuler une première offre à l’Eintracht Francfort pour attirer Randal Kolo Muani. Celui-ci aurait bel et bien fait son choix et souhaiterait ardemment rallier les rangs rouge et bleu. Problème, son club n’entendrait pas négocier en-deçà des 100 millions d’euros, sans compter les divers bonus. De son côté, Sport1, autre média allemand, confirme l’assaut futur parisien pour l’ancien nantais. Mais selon cette source, l’Eintracht Francfort serait quelque peu résigné et se serait fait à l’idée de perdre son meilleur élément avant la fin du marché des transferts. D’où les récents intérêts envers Elye Wahi (MHSC) ou Hugo Ekitike. Un échange incluant ce dernier pourrait également permettre au PSG de faire baisser les exigences financières de Francfort. Affaire à suivre.