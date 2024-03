Le PSG va porter un flocage spécial contre Reims

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié cette semaine pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après leur victoire contre la Real Sociedad (1-2), les Parisiens ont pour mission de maintenir leur statut de leader de Ligue 1. Dans le cadre de la 25e journée du championnat, les hommes de Luis Enrique affrontent Reims.

Une nouvelle boutique à Séoul

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche et les supporters parisiens auront l’occasion de découvrir un nouveau flocage sur le maillot des joueurs. Un flocage temporaire, utilisé seulement pour cette rencontre. Les numéros seront fleuris et les noms floqués en coréen. Par ce geste, le club de la capitale célèbre l’inauguration d’une nouvelle boutique qui a pris ses quartiers à Séoul. On le sait, le PSG possède une forte relation avec l’Asie depuis plusieurs années. D’ailleurs, le recrutement de Kang-In Lee n’a sûrement pas été fait par hasard.

« Cet espace flambant neuf, sur trois niveaux, ouvrira ses portes ce dimanche, dans le quartier d’Apgujeo », explique nos confrères du Parisien. Le nouveau maillot a été mis en ligne sur le site ce vendredi. Par ailleurs, les supporters coréens pourront regarder le match qui sera retransmis. Jay-Jay Okocha sera sur place pour suivre l’événement.

