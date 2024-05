Devenu un titulaire indiscutable au PSG, Gianluigi Donnarumma voit son avenir à Paris et rêverait même de porter le brassard de capitaine dans le futur.

Arrivé libre de tout contrat à l’été 2021 dans la peau d’un champion d’Europe, Gianluigi Donnarumma était dans un premier temps en alternance avec Keylor Navas. Mais depuis deux saisons, le portier italien a relégué le Costaricain au rôle de remplaçant et confirme les attentes placées en lui. Cette saison, l’ancien de l’AC Milan semble encore avoir franchi une étape dans sa progression.

À voir aussi : PSG – Des négociations pour une prolongation de Vitinha

Donnarumma rêve de porter le brassard de capitaine

Et l’Italien de 25 ans voit son avenir au PSG, lui qui est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026. Selon les informations du spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, les dirigeants du PSG comptent bien prolonger le bail de leur gardien. Une réunion sera prévue avec son agent Enzo Raiola en fin de saison pour discuter d’un renouvellement. De son côté, Gianluigi Donnarumma veut poursuivre sa carrière à Paris et aurait même pour rêve de porter le brassard de capitaine des Rouge & Bleu. « En effet, Mbappé s’en va, tandis que Marquinhos pourrait lui aussi ne pas rester et aller voir ailleurs », précise le journaliste italien. Après avoir officialisé la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery, le PSG compte bien prolonger certains joueurs cadres dans les mois à venir, comme Achraf Hakimi et Vitinha.