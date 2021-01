La saison 2019-20 ayant été arrêtée en mars pour cause de pandémie, le PSG a souffert comme les autres clubs français de matches non disputés en Ligue 1. Mais aussi de derniers tours de l’UEFA Champions League concentrés sur un Final 8 à huis clos à Lisbonne. Chacun le devine ici, le manque à gagner en termes de billetterie, merchandising, droits télé ou visibilité des sponsors, a été conséquent. Le rapport annuel de KPMG permet aujourd’hui de mettre un chiffre : 125,8 millions de pertes après taxes. Dans le détail, on apprend via Sportune que les revenus de l’opérationnel ont diminué de 15%, que les droits de l’audiovisuel ont rapporté 149,6M€, les partenaires commerciaux 298,6M€ et la billetterie au Parc des Princes 92,4M€. Dans le même temps la masse salariale a augmenté de 10% au PSG. A la hauteur de 405M€, elle est proche de celle du Real Madrid (411M€).

>> Dernière minute : Neymar était bien à l’entraînement collectif ce matin