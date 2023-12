Le RB Leipzig espère toujours conserver Xavi Simons

Prêté par le PSG cette saison à Leipzig, Xavi Simons brille avec le club allemand. Ce dernier aimerait le conserver à l’issue de son prêt et va tout faire pour selon son directeur sportif.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons avait quitté le club de la capitale, libre de tout contrat, pour rejoindre le PSV Eindhoven. Dans son pays natal, il a brillé (54 matches, 22 buts, neuf passes décisives) et tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens. Mais dans le contrat du milieu offensif, le PSG avait une clause lui permettant de racheter son ancien joueur pour six millions d’euros. Mais c’était Xavi Simons qui acceptait ou non de lever cette clause. L’international néerlandais a accepté et est revenu au PSG, où il a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2027. il a ensuite été prêté dans la foulée, sans option d’achat, au RB Leipzig.

Six buts et neuf passes décisives en 25 matches avec Leipzig

En Allemagne, le titi du PSG est dans la lignée de ses performances au PSV (25 matches, six buts, neuf passes décisives). Des performances qui ne laissent pas indifférentes les dirigeants du RB Leipzig, qui malgré le fait que le joueur soit prêté sans option d’achat, veulent tout faire pour convaincre le PSG d’accepter de laisser encore l’ancien barcelonais chez l’actuel quatrième de Bundesliga la saison prochaine. Dans une interview accordée à Bild, Rouven Schröder, directeur sportif du RB Leipzig, a fait savoir que son club tenterait tout pour convaincre le PSG de laisser Xavi Simons poursuivre son aventure en Allemagne à l’issue de son prêt.

« Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne. Nous devons réussir à nouveau »

« Je pense que c’est bien d’avoir un peu de calme et de se contenter de ce que nous avons en ce moment. Il nous convient parfaitement, est un acteur de premier plan et vaut également son pesant d’or pour notre image. Un exemple : il est toujours un sujet de conversation avec les joueurs. Les gens disent : ‘Si Xavi se sent à l’aise ici, alors les choses doivent être plutôt bonnes au RB’ (rires). Il donne un énorme coup de pouce à l’institution de Leipzig. Xavi s’identifie à nous et vit tout cela complètement. Nous apprécions simplement qu’il soit ici maintenant. Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne. Nous devons réussir à nouveau. »