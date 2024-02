Le RB Leipzig ouvert à l’idée de garder Xavi Simons

Le PSG a prêté Xavi Simons au RB Leipzig au cours de l’été 2023 et devrait sauf retournement de situation, retrouver son joueur à la fin de la saison en cours. Cependant, les informations émanent à ce sujet et l’espoir prend de l’ampleur en Allemagne.

Après un prêt réussi du côté du PSV Eindhoven pour la saison 2022/2023, le PSG a bénéficié d’une clause de rachat prioritaire afin de rapatrier Xavi Simons pour la somme de 4 millions d’euros. Cependant, le temps de jeu conséquent que souhaite le Néerlandais ne semble pas lui avoir été garanti sous les cieux parisiens, et c’est en ce sens qu’un deuxième prêt, du côté du RB Leipzig s’est fait. En Bundesliga, le titi parisien performe toujours autant, et devrait donc enfin poser ses valises au Campus PSG et revêtir de manière durable la tunique Rouge & Bleu à partir de l’été 2024. Cependant, différentes informations à ce sujet émanent quant à une prolongation du prêt en cours. Une question à laquelle Rouven Schröder, directeur sportif du RB Leipzig a répondu avec pessimisme dans les colonnes de BILD le 18 février dernier : « Pour nous, c’est le début une réflexion plutôt négative. Nous avons toujours dit que nous étions très heureux que Xavi soit là. À la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu, et nous aurons alors l’occasion de redemander cet été pour garder Xavi« , avait-il déclaré.

Sur le même sujet, le dirigeant du club de Bundesliga s’est une nouvelle fois exprimé, cette fois ci pour Sky Sport en Allemagne : « Bien sûr que nous aimerions garder Xavi Simons chez nous un an de plus. S’il le souhaite et que le PSG est d’accord, nous sommes totalement ouverts à l’idée !« . Si le retour de Xavi Simons au PSG ne devrait être qu’une évidence, des négociations entre le joueur et ses dirigeants parisiens pourraient s’ouvrir à la fin de cet exercice 2023/2024.