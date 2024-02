Le RB Leipzig pessimiste dans le dossier Xavi Simons

Prêté au RB Leipzig par le PSG l’été dernier, Xavi Simons brille en Allemagne. Le club de Bundesliga aimerait le conserver, mais sait que cela s’annonce très compliqué.

Après avoir brillé sous le maillot du PSV Eindhoven la saison dernière (54 matches, 22 buts, 9 passes décisives), Xavi Simons a vu le PSG lever son option de rachat à hauteur de six millions d’euros. Le club de la capitale a dans la foulée prêté son titi (20 ans) au RB Leipzig. En Allemagne, il brille avec huit réalisations et onze offrandes en 37 matches. Certaines rumeurs parlent d’un joueur lié avec le cinquième du championnat allemand jusqu’en décembre 2024. Mais le PSG aimerait le faire revenir dès cet été, encore plus avec le futur départ de Kylian Mbappé.

Encore buteur hier après-midi

Ce dimanche, le quotidien sportif allemand, Bild, évoque ce dossier et indique que le pessimisme commence à monter dans les rangs du RB Leipzig sur la possibilité de conserver l’international néerlandais encore une saison, lui qui est lié avec le PSG jusqu’en juin 2027. La situation de Kylian Mbappé, qui aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi et ses coéquipiers son départ à l’issue de son contrat, augmenterait la crainte des dirigeants allemands de voir leur numéro 20, encore buteur hier contre le Borussia Mönchengladbach, retourner au PSG en fin de saison.

« À la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu«

Interrogé sur ce sujet par le quotidien sportif, Rouven Schröder, le directeur sportif du RB Leipzig, a reconnu que ce serait difficile de le conserver, même s’il ne perd pas espoir, tout en démentant le fait qu’il ait fait fuiter dans la presse que le PSG avait prêté 18 mois et non pour la saison 2023-2024 Xavi Simons. « Pour nous, c’est le début une réflexion plutôt négative. Ce n’est pas vrai (qu’il avait fait fuiter l’information dans la presse, NDLR). Nous avons toujours dit que nous étions très heureux que Xavi soit là. À la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu, et nous aurons alors l’occasion de redemander cet été pour garder Xavi. »