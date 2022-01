Dans moins d’un mois, le PSG accueillera le Real Madrid dans son antre du Parc des Princes dans le cadre du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Ce dimanche soir, les Parisiens reçoivent le Stade de Reims afin de préparer au mieux cette confrontation au sommet. Et ce dimanche, les Madrilènes étaient également sur le pont à l’occasion de la 22e journée de Liga face à Elche. Une partie assez compliquée pour les hommes de Carlo Ancelotti.

En effet, dominateur de la tête et des épaules, le Real Madrid pensait se rendre cette rencontre facile de par des velléités offensives certaines. Néanmoins, le réalisme a très longtemps fait défaut aux hommes de Carlo Ancelotti. Conséquence de quoi, les visiteurs en profitaient pour ouvrir la marque par l’intermédiaire de Boyé juste avant la pause (0-1, 43e).

Problème, ce but ne réveillait nullement l’efficacité merengue et Elche doublait la mise grâce à une réalisation de Milla après le quart d’heure de jeu. Avant ce but, qui n’était alors que la deuxième frappe cadrée d’Elche, tout le Bernabeu retenait son souffle lorsque Karim Benzema, apparemment touché derrière la cuisse, devait céder sa place à la 58e minute de jeu. Finalement, après un but de Luka Modric sur pénalty puis une tête de Militao dans les ultimes secondes, la Casa Blanca parvenait à recoller au score (2-2, 92e). Le Real Madrid reste leader du championnat, mais perd son meilleur joueur sur blessure. Forcément, en vue du déplacement au PSG, l’inquiétude est de mise…