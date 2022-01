PSG / Reims – Mbappé titulaire, Messi sur le banc

Ce dimanche, le PSG et le Stade de Reims fermeront la 22e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Les Parisiens, qui ont forcément la confrontation face au Real Madrid en ligne de mire, voudront enchaîner après leur beau succès face au Stade Brestois. Et pour cette partie, quelques menus doutes persistent quand à la composition que devrait algmmminer Mauricio Pochettino.

Alors qu’il n’a plus participé à un match du PSG depuis le 22 décembre dernier, Lionel Messi, qui n’a repris l’entraînement seulement que jeudi dernier, est incertain. Dans le même cas, Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, n’est pas certain de débuter alors qu’il a, lui, repris le chemin du Camp des Loges ce samedi. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette partie face aux Rémois, RMC nous partage ses informations sur le XI rouge et bleu. Ainsi, contrairement à ce qui était attendu, Kylian Mbappé devrait bien tenir sa place sur le front de l’attaque francilienne. De son côté, la Pulga devrait, toujours selon RMC, rester sur le banc. En revanche, bonne nouvelle, Sergio Ramos devrait être titularisé en charnière central.