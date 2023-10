Le Real Madrid n’attendrait plus rien de Mbappé

Ce sera l’un des feuilletons des prochains mois. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le Real Madrid serait détaché de ce dossier.

Pas une année ne passe sans que Kylian Mbappé ne fasse l’actu. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, l’attaquant ne sait pas où il jouera lors de la saison 2024-2025. Deux possibilités semblent se dégager, une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu ou bien une arrivée au Real Madrid, club qui le suit depuis le début de sa carrière. De son côté, Mbappé n’a jamais caché qu’il aimerait un jour porter le maillot du Real. En cette fin de trêve internationale, Marca a évoqué ce dossier. Et comme souvent à la presse espagnole, ce dossier change à chaque publication.

Le Real Madrid ne veut pas miser sur un seul joueur

Il y a quelques jours, ce même Marca expliquait que le Real Madrid attendait sagement le 1er janvier 2024, date à laquelle il pourra discuter tranquillement avec le numéro 7 du PSG, puisque qu’il arrivera en fin de contrat six mois après. Mais ce vendredi, ce n’est plus du tout le même son de cloche. Selon le quotidien sportif madrilène, Les Merengues estiment avoir fait le bon choix en ne faisant pas le forcing pour recruter Kylian Mbappé l’été dernier. En interne au Real, on estime que l’international n’aurait pas pu à l’instant T permettre l’épanouissement du Real Madrid comme le fait Jude Bellingham. Marca indique aussi que les dirigeants madrilènes auraient un plan précis en tête. L’international anglais et et Vinicius Jr sont les références de l’équipe que veut construire, d’autant qu’ils sont performants sur le terrain et sont adoptés du vestiaire du Real. Pour le futur, le Real Madrid ne voudrait pas dépendre d’un seul joueur et ne souhaiterait pas tout miser sur le recrutement de Mbappé ou Haaland l’été prochain. Le quotidien sportif madrilène conclut en expliquant que du côté de Kylian Mbappé, il regretterait de ne pas avoir rejoint le Real Madrid quand il en avait l’occasion.