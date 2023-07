Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé devrait dicter l’été des supporters du PSG. Intéressé de longue date, le Real Madrid serait prêt à attendre dans ce dossier.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG. Lorsqu’il avait prolongé son contrat l’été dernier, une clause de prolongation de contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2025 avait été placée. Une clause que seul le joueur pouvait lever. Et il y a quelques semaines, il a fait savoir qu’il ne comptait pas le faire même s’il souhaitait rester au sein du club de la capitale cet été. Les dirigeants parisiens aimeraient le garder, mais s’il prolonge son contrat pour ne pas le voir partir gratuitement l’été prochain. S’il refuse d’étendre son bail, le PSG le mettra officiellement sur le mercato.

Plusieurs clubs se sont renseignés

Sans surprise, le Real Madrid est l’un des clubs intéressés par le numéro 7 du PSG. Depuis le début de sa carrière, le club madrilène souhaite s’offrir les services de l’ancien monégasque. De son côté, le joueur rêverait toujours de jouer pour les Merengue. Cette situation de conflit entre Mbappé et le PSG, rendrait la situation électrique et crisperait même certains services en interne, avance Le Parisien. Malgré ça, « le Français reste calme et s’affiche tout sourire à prendre des photos et signer des autographes avec les fans qui l’attendent depuis plusieurs jours à la sortie du nouveau campus de Poissy. « En ce qui concerne son avenir, il attise les convoitises. Outre l’offre astronomique d’Al Hilal, l’Inter Milan, Barcelone, Tottenham, Chelsea et Manchester United ont pris des renseignements sur les modalités d’un transfert. Même si ces deux derniers ne devraient pas aller plus loin. Du côté du Real Madrid, on ne voudrait pas se précipiter.

A voir aussi : Danilo Pereira : « Je ne peux pas parler de ça », au sujet de Mbappé

Pas encore de discussions PSG-Real Madrid

Le quotidien francilien explique que le PSG « garantit que des clubs sont prêts à mettre beaucoup d’argent, d’autres à se montrer créatifs en proposant des joueurs dans la balance. » Le club de la capitale est prêt à discuter avec quiconque lui enverra une offre à la hauteur de ses espérances. « Mais il n’a pas de nouvelles du Real Madrid pour l’instant. » S’il fait toujours office de grand favori dans ce dossier, il reste tapi dans l’ombre, discret. « De source interne au PSG, le club présidé par Florentino Pérez n’avait toujours pas fait d’approche ce mardi après-midi pour Mbappé, ni entamé de négociations. Les décideurs parisiens veulent croire que ce n’est qu’une question de temps. » Pérez n’a visiblement pas l’intention de se précipiter et devrait prendre tout son temps pour trancher sur cette question, indique Le Parisien. Comme expliqué il y a quelques jours, Le Real Madrid a les finances pour s’offrir Mbappé dès cet été.