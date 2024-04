Le retour d’une équipe réserve au PSG ?

Depuis la fin de la saison 2018/2019, le PSG n’a plus d’équipe réserve. Mais cela pourrait changer. La direction du centre de formation penserait à créer une équipe U23.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France, voire du monde. Plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première, mais peu arrivent à se faire une place dans la rotation de l’équipe première. Pour certains, le passage entre l’équipe U19 et les professionnels est un pas trop important. Le fait de ne pas avoir d’équipe réserve, supprimée par Antero Henrique à la fin de la saison 2018-2019, porte préjudice à certains titis. L’ancien directeur sportif du PSG jugeait cette catégorie trop chère et sans ambition sportive. « Il réclamait, notamment auprès de la FFF, de pouvoir faire monter les équipes réserves jusqu’en Ligue 2, comme cela se fait dans d’autres pays européens », indique l’Equipe.

Active dès la saison prochaine

Selon les informations du quotidien sportif, la direction du centre de formation du PSG réfléchit à la meilleure manière de remettre en place une équipe entre les U19 et les professionnels. Et cela devrait arriver dès la saison prochaine. « Si les détails du calendrier de ce nouveau groupe ne sont pas encore réglés, la direction a acté la création de cette deuxième équipe », indique l’Equipe. Elle doit permettre aux jeunes Parisiens d’obtenir une nouvelle étape dans la formation, mais elle ne réintégrera pas les Championnats nationaux. C’est là toute la nouveauté, car cela ne devrait pas être une spécificité parisienne, explique le quotidien sportif. « Cette nouvelle équipe devrait jouer dans le nouveau Championnat des équipes U23 souhaité par la FFF et donc concerner tous les clubs, a minima, de Ligue 1. La FFF n’a pas encore entériné cette idée dès la saison prochaine, mais Paris pourrait anticiper la création de ce futur Championnat », conclut le quotidien sportif.