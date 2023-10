Au cours de cette trêve internationale, le PSG voit ses joueurs prendre part à des rencontres aux quatre coins du monde. Parmi eux, Kang-In Lee. Le numéro 19 parisien est mobilisé avec la Corée du Sud sous les ordres de Jürgen Klinsmann.

La Corée du Sud de Kang-In Lee a rendu une belle copie face à la Tunisie le 13 octobre dernier en l’emportant largement (4-0) notamment grâce à un doublé de la recrue estivale du Paris Saint-Germain. En vogue depuis son coup-franc inscrit face aux Aigles de Carthage, le sud-Coréen a été l’objet des éloges de son sélectionneur Jürgen Klinsmann. En effet, ce dernier était aujourd’hui présent en conférence de presse d’avant match avant d’affronter le Vietnam ce mardi 17 octobre (13h). L’Allemand semble sous le charme de son joueur et loue sa polyvalence : « Face à la Tunisie, il a fait une performance fantastique. Il peut jouer sur les deux côtés et au milieu. Je pense qu’il m’a montré à quel point il apprend et essaie« , a-t-il déclaré dans des propos relayés par l’agence de presse sud-Coréenne Yonhap. Désormais de retour de blessure, Kang-In Lee devrait donc enchaîner demain face au Vietnam, après avoir remporté les Jeux Asiatiques et rendue une belle copie face à la Tunisie. Un retour à la compétition de bonne augure pour le Paris Saint-Germain qui récupèrera son joueur dans les prochains jours avant un marathon important jusqu’à la prochaine trêve internationale.