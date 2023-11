Après une arrivée très attendue au PSG, Milan Skriniar s’est rapidement imposé comme une évidence dans la défense centrale de Luis Enrique. L’international slovaque semble de plus en plus s’adapter au style de jeu Rouge & Bleu, à son coéquipiers Marquinhos ou encore au championnat qu’est la Ligue 1. Pour le média officiel du club de la capitale, le numéro 37 parisien s’est confié.

Comment se sent-il ?

« Je me sens vraiment bien. Finalement je suis là où je voulais être, et j’ai beaucoup travaillé pour ça ».

Le style de jeu de Luis Enrique

« On a notre façon de jouer. On veut avoir le ballon, et contrôler le match. C’est un style idéal car quand vous avez la possession, votre adversaire n’est plus capable de vous attaquer, il doit en revanche vous presser et courir pour tenter de récupérer le ballon. C’est vraiment un style de jeu que j’aime et je trouve qu’on le fait bien ».

Son adaptation aux côtés de Marquinhos

« Marquinhos parle aussi italien donc depuis le premier jour on se comprend. Pour moi c’est l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde et je ne dis pas ça parce que je joue avec lui, je le pensais déjà avant de venir. En tout cas on s’entend super bien ce qui est une très bonne chose ».

La différence entre Ligue 1 et Serie A

« En Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs costauds, de joueurs rapides, de joueurs physiques. C’est vraiment la grosse différence avec l’Italie. En Serie A, c’est peut-être plus tactique alors qu’ici il y a plus de un contre un face à des joueurs solides, donc ce n’est pas évident à gérer […] Quand les autres équipes affrontent le Paris Saint-Germain, on a souvent l’impression que c’est comme si elles disputaient une finale de Coupe du Monde. Mais il faut que l’on soit préparé à ça parce que je pense que nous avons l’une des meilleures équipes du monde ».

L’osmose avec les supporters du PSG

« Bien sûr, on sent leur soutien, on reçoit de l’énergie de la part de nos supporters à chaque match. Ils sont toujours avec nous. Même quand on perdu contre Nice, ils nous ont applaudis. C’est vraiment génial pour nous, car la connexion entre une équipe et ses supporters est quelque chose de très important et nous on se sent vraiment très bien quand on joue devant eux ».