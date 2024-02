Le système Luis Campos au PSG décrypté

Depuis presque deux ans, Luis Campos est le conseiller sportif du PSG. Bilan, management, communication, l’Equipe a passé au crible la méthode Campos.

Arrivée durant l’été 2022 au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos a travaillé pour quatre mercatos des Rouge & Bleu et a dépensé 450 millions d’euros pour renforcer le club de la capitale. Dans son édition du jour, l’Equipe passe au crible la méthode du dirigeant portugais. « En moins de deux saisons, le Paris-Saint-Germain aura déjà connu deux versions de Luis Campos (59 ans). D’abord, celle d’un conseiller sportif omniprésent, cherchant à affirmer l’autorité du club, en mettant en place des règles de vie strictes et parfois en outrepassant sa fonction. Puis, celle d’un homme plus effacé, sur la retenue quand les caméras ne sont pas loin mais désormais intégré et toujours aussi actif dans l’ombre pour façonner un projet clair initié par sa direction. » Le quotidien sportif se demande si depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG a-t-il réellement progressé ? Autrement dit, a-t-il constitué un effectif davantage capable de remporter la Ligue des champions qu’à son arrivée ? « En ce début février 2024, cela n’a pas grand-chose d’évident. »

Barcola, sa meilleure inspiration du mercato estival

« S’il s’est plaint à l’été 2022 comme cet hiver des contraintes du fair-play financier, le Portugais a pu dépenser un peu plus de 450 M€ depuis son arrivée, 18 recrues ont été signées par le PSG. Pour quel bilan ? En dépit des départs souhaités de Neymar et Lionel Messi, Luis Enrique se félicite, à l’envi, de la richesse de son effectif. Au-delà des échecs – Hugo Ekitike, Renato Sanches – ou des semi -échecs – Carlos Soler, Gonçalo Ramos… -, Paris a construit cet effectif en deux temps« , avance l’Equipe. Lors du mercato estival 2023, le PSG a recruté Bradley Barcola, « sans aucun doute la meilleure inspiration de Campos. » Malgré ça, son bilan du mercato estival est encore plombé par deux choix discutables. « S’il faut encore lui donner du temps, Ramos ressemble à une erreur de casting. Initié par Nasser al-Khelaïfi, le recrutement de Randal Kolo Muani ne donne pas les résultats escomptés », avance le quotidien sportif. Le recrutement de la paire Lucas Beraldo–Gabriel Moscardo ressemble davantage à la patte Campos. Mais les deux Brésiliens restent des paris« , lance l’Equipe.

Plus dans l’ombre ces derniers mois

D’une certaine manière, son titre de « conseiller football » et sa feuille de route le protègent des critiques sur tout ce qui ne concerne pas l’équipe première, avance le quotidien sportif. Mais le dirigeant du PSG ne s’est pas privé d’opposer son veto à l’embauche de certains éducateurs au centre de formation. Il ne s’est pas non plus interdit de rendre un avis, pas seulement consultatif, sur le recrutement de tels ou tels jeunes joueurs. Alors qu’il était omniprésent médiatiquement lors de ses premiers mois à Paris, il est plus dans l’ombre ces derniers mois. « Sa relation avec le président Nasser al-Khelaïfi est considérée comme solide aujourd’hui. Cette discrétion amène cependant un déficit d’incarnation publique du club. Seul Luis Enrique s’exprime très régulièrement. » L’Equipe conclut en expliquant que l’avenir de Luis Campos n’est pas lié à celui de Kylian Mbappé.