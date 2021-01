Comme l’aurait dit le journaliste sportif Thierry Roland, Álvaro González et Neymar Jr ne partiront pas en vacances ensemble. Dans huit jours, un OM-PSG au Vélodrome relancera certainement les amabilités. En attendant, une allusion sur les réseaux sociaux au défenseur marseillais a bien amusé le Brésilien qui aime suivre l’émission de téléréalité “Big Brother” (une sorte de “loft”, “secret story”, etc). “Les gars de Big Brother pleurent plus que… Continuez la phrase”, a posté Neymar. Le tweetos disseLEO a proposé “qu’un défenseur de l’Olympique de Marseille.” Une analogie approximative avec Álvaro González qui a bien fait rire le numéro 10 du PSG (via des emojis).