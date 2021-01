Après plusieurs mois d’arrêt, les U19 du PSG pourraient retrouver prochainement la compétition. Alors qu’ils n’avaient plus disputé de rencontre depuis fin octobre, les joueurs de Stéphane Roche ont pu jouer un premier match amical samedi dernier face au Dijon FCO (défaite 1-2 du PSG). De son côté, l’UEFA a donné plus de détails concernant l’édition 2020-2021 de l’UEFA Youth League (initialement prévue en octobre dernier mais reportée à mars). Ainsi, un tirage au sort aura lieu ce mercredi 27 janvier à midi. Une compétition que se déroulera dans un format à élimination directe sur un match unique à partir du 2 mars prochain.

“Les 32 clubs qui ont participé à la phase de groupes de l’UEFA Champions League participent dans la voie de l’UEFA Champions League. Ils sont rejoints par les 32 champions nationaux chez les jeunes des associations les mieux classées dont l’équipe fanion n’a pas participé à la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Ces clubs prennent part à la compétition dans la voie des champions nationaux.” Ces deux voies vont se dérouler séparément lors des 32es et 16es de finale de la compétition, avant de se rejoindre à partir des 8es de finale. Sur son site officiel, le PSG donne plus de détails sur les modalités du tirage au sort. “Les tirages des 32es et des 16es sont ouverts. Pour les besoins du tirage au sort, l’administration de l’UEFA peut former des groupes et peut inclure des conditions géographiques afin que les équipes n’aient pas à parcourir de longues distances. Dans la voie de l’UEFA Champions League, l’administration de l’UEFA veille également à ce que les clubs d’une même association ne puissent pas être tirés au sort les uns contre les autres.” Voici ci-dessous les différents groupes des voies “UEFA Champions League” et “Championnat Nationaux” ainsi que le calendrier de la compétition.

Voie de l’UEFA Champions League

Groupe 1 FC Bayern (Allemagne) Séville FC (Espagne) Manchester City (Angleterre) Inter (Italie) PSG (France) FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) FC Porto (Portugal) Olympiacos FC (Grèce)

Groupe 2 RB Leipzig (Allemagne) Real Madrid CF (Espagne) Manchester United FC (Angleterre) Atalanta BSC (Italie) AFC Ajax (Pays-Bas) FC Krasnodar (Russie) Istanbul Basaksehir (Turquie) Club Bruges (Belgique)

Groupe 3 Borussia Dortmund (Allemagne) Club Atlético de Madrid (Espagne) Chelsea FC (Angleterre) Juventus (Italie) Stade Rennais FC (France) FC Zenit (Russie) FC Salzbourg (Autriche) FC Midtjylland (Danemark)

Groupe 4 VfL Borussia Mönchengladbach (Allemagne) FC Barcelone (Espagne) Liverpool FC (Angleterre) SS Lazio (Italie) Olympique de Marseille (France) FC Lokomotiv Moscou (Russie) FC Dynamo Kiev (Ukraine) Ferencvaros TC (Hongrie)



Voie des champions nationaux

Groupe 1 RC Celta de Vigo (Espagne) PAOK FC (Grèce) APOEL FC (Chypre) Gornik Zabrze (Pologne) FC Viitorul (Roumanie) NK Olimpija Ljubljana (Slovénie) Gyori ETO FC (Hongrie) KF Apolonia (Albanie)

Groupe 2 FC Cologne (Allemagne) Galatasaray AS (Turquie) AZ Alkmaar (Pays-Bas) GNK Dinamo Zagreb (Croatie) Rangers FC (Ecosse) Hammarby Fotboll (Suède) Rosenborg (Norvège) Waterford United FC (Irlande)

Groupe 3 Angers SCO (France) SL Benfica (Portugal) KRC Genk (Belgique) AC Sparta Prague (République tchèque) Odense BK (Danemark) FC Bâle 1893 (Suisse) FK Crvena zvezda (Serbie) MSK Zilina (Slovaquie)

Groupe 4 FC Chertanovo (Russie) FC Dinamo Minsk (Biélorussie) FC Kairat Almaty (Kazakhstan) Gabala SC (Azerbaïdjan) Maccabi Haïfa FC (Israël) PFC Ludogorets 1945 (Bulgarie) KF Shkëndija (Macédoine) FC Sheriff Tiraspol (Moldavie)



Calendrier de l’édition 2020-2021 de l’UEFA Youth League