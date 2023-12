Ce lundi midi, le PSG connaîtra son futur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un tirage au sort à suivre à partir de 12h.

C’est le jour J. Après s’être qualifié dans la douleur, le PSG connaîtra ce lundi midi son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Placé dans le chapeau 2, le PSG a de grandes chances d’affronter un cador européen au printemps prochain.

À voir aussi : LdC – Les coulisses de la qualification du PSG à Dortmund

Du lourd attend le PSG

Pour la première fois depuis plusieurs années, le déséquilibre entre les deux chapeaux est flagrant. Tous les favoris et cadors du continent se trouvent dans le chapeau 1. Le PSG peut donc tomber sur du très lourd en huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce tirage au sort aura lieu à Nyon (en Suisse) au siège de l’UEFA et commencera à 12h. Et du lourd attend les Rouge & Bleu. En effet, le chapeau 1 comporte Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Arsenal, la Real Sociedad et le Borussia Dortmund. Pour rappel, les équipes qui se sont déjà affrontées en phase de groupes ne pourront pas se rencontrer en huitièmes de finale, ce qui élimine déjà le BVB. Autre règle à prendre en compte, les équipes d’un même championnat ne peuvent pas se rencontrer. Par exemple, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne pourront pas affronter le RB Leipzig. Selon les calculs probables, le PSG a 17,30% de chance de tomber sur le Bayern Munich.

Le champion de France commencera le match aller au Parc des Princes avant de se déplacer trois semaines plus tard sur la pelouse adverse. Pour rappel, les huitièmes de finale aller auront lieu les 13/14 et 20/21 février 2024 tandis que les confrontations retours se dérouleront les 5/6 et 12/13 mars 2024. Le tirage au sort des huitièmes de finale sera à suivre à partir de 12h sur Canal Plus, beIN SPORTS 1 et RMC Sport. Canal Supporters vous proposera également un live Twitch à partir de 11h50.

Chapeau 1

Manchester City (Angleterre)

Arsenal (Angleterre)

Real Madrid (Espagne)

FC Barcelone (Espagne)

Atlético de Madrid (Espagne)

Real Sociedad (Espagne)

Bayern Munich (Allemagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Chapeau 2

Paris Saint-Germain (France)

SSC Napoli (Italie)

Inter Milan (Italie)

Lazio Rome (Italie)

RB Leipzig (Allemagne)

FC Porto (Portugal)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

FC Copenhague (Danemark)

Calendrier huitièmes de finale

Lundi 18 décembre (12h) : Tirage au sort des huitièmes de finale

13/14 et 20/21 février 2024 : Huitièmes de finale aller

5/6 et 12/13 mars 2024 : Huitièmes de finale retour