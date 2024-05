L’édito CS : PSG / Dortmund, le match d’une génération !

Pour l’histoire ! Dos au « mur » après sa défaite la semaine dernière au Signal Iduna Park (1-0), les Parisiens vont devoir relever la tête sur ses terres pour inverser la tendance de cette demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

En effet, au cours de la première manche, les Rouge & Bleu sont retombés dans des travers que l’on ne leur connaissait plus ! Pourtant cette équipe a du talent, et avec un peu plus de chance, aurait pu obtenir un match nul voire une victoire au terme de cette rencontre disputée, Mbappé et Hakimi enchaînant chacun une frappe qui heurtera le poteau intérieur de Kobel par exemple.

Ce talent ne suffira pas lors du match retour, et si Paris veut réussir à se qualifier, il faudra, pour paraphraser un certain P.Dupraz « un supplément d’âme », un pressing rigoureux, une envie débordante, donc une intensité calibre Champions League ! Les joueurs ont sans doute été impressionnés par l’ambiance de ce stade mythique et par une situation sportive qui, quelque part les dépasse. En effet, et n’en déplaise à Luis Enrique, cette équipe du Paris Saint-Germain est extrêmement jeune et inexpérimentée, elle le sera d’autant plus au match retour, avec l’absence de Lucas Hernandez.

C’est pourquoi, il m’est difficile de leur en vouloir de cette défaite, qui n’est pas un drame sportif en soi. Face à des adversaires comme Dortmund, habitués à ce type de compétition, les matchs à l’extérieur peuvent s’avérer être extrêmement compliqués. Heureusement pour Paris, il reste une cartouche, et c’est ce match retour au Parc des Princes. Pour se qualifier, c’est très simple, le PSG doit gagner par deux buts d’écart et la mission n’est pas impossible. Alors certes il y a les stats, puisque seules 32% des équipes ayant perdu à l’extérieur lors du match aller en phase à élimination directe d’une compétition européenne se sont qualifiées pour le tour suivant. Mais là, on ne parle pas de calculs ou de chiffres… mais de football et de ses émotions !

N’ayons pas peur des mots, ce mardi 7 mai est l’une des rencontres les plus importantes de l’histoire du club. Peut-être même pour certains, LA plus importante au Parc des Princes ! Traitez moi de fou, mais ce PSG / Dortmund n’est pas qu’un simple match de football, il peut être l’un de ces moments uniques qui marquent une génération de jeunes supporters.

Ces gamins nés dans les années 2010 qui se retrouveront 20 ans plus tard autour d’un verre ou d’une pizza pour raconter leurs premiers amours de jeunesse footballistique. À partager les exploits de Kylian Mbappé, les crochets d’Ousmane Dembélé ou encore les courses frénétiques de Warren Zaïre-Emery. Se remémorer, les yeux embués d’émotion, l’ambiance électrique et brûlante d’un Parc qui n’attendait qu’une chose, vivre son exploit européen sous QSI.

Parce que oui, les souvenirs mémorables en C1 ne se sont réalisés que loin de la capitale (Chelsea, Barcelone, Munich) ou dans des stades tristement vides (Dortmund, Final 8). Il est désormais tant de vivre des moments inoubliables, d’être à l’affut de la moindre photo iconique à mettre en fond d’écran de nos téléphones, à se ruer sur les billets de train en direction de Londres, à vibrer encore 3 semaines avec cette équipe, à faire rêver nos enfants qui se remémoreront de cette soirée, comme celle qui les feront tomber amoureux du Paris Saint-Germain… et même du football !

Messieurs les joueurs, la tâche est rude mais pas insurmontable. En tout cas, le 12e homme sera à vos côtés, que ce soit au stade ou devant sa télé. Soyez au rendez-vous de l’histoire !

Retrouvez cet édito et toutes nos dernières infos dans notre newsletter. Le lien est disponible ci-contre pour s’y inscrire ! Inscrivez-vous à la Newsletter CS