Actuellement avec la Corée du Sud pour disputer la Coupe d’Asie, Lee Kang-In a évoqué son apprentissage hors-terrain lors d’une conférence de presse.

Arrivé au PSG cet été contre 22M€, Lee Kang-In apporte de la créativité dans l’entrejeu parisien lors de ses quelques apparitions avec le PSG. S’il manque encore de constance dans ses performances, l’ancien joueur de Majorque a réussi à gagner la confiance de Luis Enrique au fil de la saison. Actuellement présent avec sa sélection de Corée du Sud pour disputer la Coupe d’Asie, le milieu offensif de 22 ans a été en grande forme lors du premier match de la compétition avec un doublé face au Bahreïn (3-1).

« Devenir une meilleure personne et un meilleur joueur de foot »

Après cette rencontre, le joueur du PSG s’est présenté en conférence de presse. Et il a évoqué son apprentisage hors-terrain grâce aux joueurs d’expérience présents en club et en sélection, dans des propos rapportés par beIN SPORTS : « J’apprends beaucoup. Mais, il n’y a pas que le football, ce n’est pas seulement sur le terrain. J’apprends aussi beaucoup en dehors du terrain, et il ne s’agit pas seulement de Heung-min Son en équipe nationale ou de Mbappé en club. Vous savez, il y a des joueurs plus âgés, que ce soit en sélection ou dans mon club, qui m’apprennent beaucoup et dont j’essaie de tirer profit. J’essaye d’apprendre autant que possible pour devenir une meilleure personne et un meilleur joueur de foot. C’est donc un privilège de jouer avec ces joueurs. » Pour rappel, la Corée du Sud jouera son deuxième match de poule ce samedi (12h30) face à la Jordanie.