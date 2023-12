Lee Kang-in sous le charme du but de Kylian Mbappé

Pour la dernière sortie de l’année 2023, le PSG s’est imposé contre le FC Metz grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, qui a bien fêté son anniversaire.

Dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG recevait le FC Metz au Parc des Princes. Dans une première mi-temps où les Messins étaient bas sur le terrain, les Parisiens avaient du mal à trouver des espaces et se procurer des occasions. Il faudra attendre le début de la seconde période et Vitinha pour voir le PSG débloquer la situation. Kylian Mbappé va ensuite doubler la mise d’une magnifique frappe avant de voir les Grenats tromper Gianluigi Donnarumma. Après quelques minutes de flottement, le numéro 7 du PSG va profiter d’une mauvaise passe en retrait pour effacer le gardien et marquer dans le but vide. Avec ce succès (3-1), le club de la capitale termine parfaitement sa première partie saison et conserve ses cinq points d’avance en tête du championnat.

« Tous très habitués à voir ce genre de but de Kylian«

Au micro de Canal Plus Sport 360, Lee Kang-in est revenu sur cette victoire parisienne. « Avant le match, on savait que cela allait être un match difficile. Je crois que l’on a trouvé de bonnes solutions, on a réussi à marquer trois buts et on va continuer à travailler ? Le but de Mbappé ? On est tous très habitués à voir ce genre de but de Kylian. C’est magnifique de le voir. Faire la fête avec Mbappé pour son anniversaire ? Moi, je ne crois pas que je vais sortir faire la fête. »